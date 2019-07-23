Son Dakika Haberleri: Alman Daimler'in yüzde 5'i Çinli şirkete satıldı
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Alman Daimler'in yüzde 5'i Çinli şirkete satıldı

16 dakika önce

Merkezi Çin'de bulunan Beijing Automotive Group'un (BAIC) Mercedes-Benz'in ana şirketi olan Alman otomobil üreticisi Daimler AG'in yüzde 5'lik hissesini satın aldığı bildirildi.

Alman Daimler'in yüzde 5'i Çinli şirkete satıldı, System.String[]
Merkezi Çin'de bulunan Beijing Automotive Group'un (BAIC) Mercedes-Benz'in ana şirketi olan Alman otomobil üreticisi Daimler AG'in yüzde 5'lik hissesini satın aldığı bildirildi.
BAIC ve Daimler AG tarafından yapılan ortak açıklamada, Çinli şirketin Alman otomobil üreticisi Daimler AG'nın yüzde 5 hissesini satın aldığı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Daimler AG Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kallenius, BAIC'in Daimler'de uzun vadeli bir yatırımcı olmasından çok memnun olduklarını belirterek, "Bu yatırım, başarılı ortaklığımızı güçlendirecek. Aynı zamanda yatırım şirketimizin stratejisine ve gelecekteki potansiyeline duyulan güvenin bir işaretidir. Çin pazarı, bizim için sadece satışlar için değil, aynı zamanda ürün geliştirme ve üretim için de başarımızın çok önemli bir dayanağıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Geçen yıl da bir diğer Çinli otomobil üreticisi Geely, Alman Daimler'in yüzde 9,7 hissesini 9 milyar dolara satın almıştı. Böylece Daimler'in yaklaşık yüzde 15 hissesinin Çinli şirketlerin eline geçmesi dikkati çekti.
Öte yandan, Daimler ve Çinli BAIC Grubu 15 yıldır Çin'de beraber çalışırken, Alman şirket de bu yılın mart ayında yeni enerji araçları alanında iş birliğini derinleştirmek için BAIC Group'un yan kuruluşu olan Beijing Electric Vehicle Co.'nun (BJEV) yüzde 3,93 hissesini satın almıştı.
Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:16 Kaynak: AA
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