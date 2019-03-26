Son Dakika Haberleri: Alman Debriyaj Firması Luk Zorda

Alman Debriyaj Firması Luk Zorda

55 dakika önce

Tesisleri Unna'da bulunan Almanya'nın dünyaca ünlü debriyaj üreticisi LuK'un çalışanlarında, işyerlerini kaybetme tedirginliği sürüyor.

Alman Debriyaj Firması Luk Zorda, System.String[]
Tesisleri Unna'da bulunan Almanya'nın dünyaca ünlü debriyaj üreticisi LuK'un çalışanlarında, işyerlerini kaybetme tedirginliği sürüyor. Almanya'nın en büyük otomobil ve endüstri tedarikçi işletmelerinden biri olan Schaeffler'a çalışan LuK'ta, işletme ve 130 çalışanının akıbeti bu hafta içinde netlik kazanacak. 

Ülke otomobil sektörüne debriyaj üreten LuK'a, Schaeffler tarafından geçtiğimiz günlerde bundan sonra debriyaj ihtiyaçlarını henüz ismini açıklamadığı başka bir yerden temin edileceği tebliğ edilmişti. LuK çalışanları arasında endişeli bekleyiş sürüyor. - Ceylan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:57 Kaynak: DHA

Almanya, Dünya
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