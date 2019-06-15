Son Dakika Haberleri: Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn, glifosat içeren ilaç kullanmayacak
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Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn, glifosat içeren ilaç kullanmayacak

1 saat önce

Almanya'da devlet demir yolu işletmeleri Deutsche Bahn, raylarda yabani otların yetişmesini engellemek için kullandıkları glifosat içeren ilacı, kanserojen olma riski nedeniyle kullanmayı bırakacaklarını açıkladı

Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn, glifosat içeren ilaç kullanmayacak, System.String[]
Almanya'da devlet demir yolu işletmeleri Deutsche Bahn, raylarda yabani otların yetişmesini engellemek için kullandıkları glifosat içeren ilacı, kanserojen olma riski taşıdığı gerekçesiyle kullanmayı bırakacaklarını açıkladı.

Alman WirtschaftsWoche dergisine konuşan şirketin alt yapı sorumlusu Ronald Pofalla, "33 bin kilometrelik demir yolu ağımızı glifosat kullanmadan ve çevreye zarar vermeden nasıl işletebileceğimiz hakkında bir araştırma projesi hazırlayacağız." dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 07:08 
Almanya, Dünya
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