Alman Dennis Müslüman oldu, 'Deniz' adını aldı - Son Dakika

ALMANYA'da yaşayan Dennis Patrick (38), gurbetçi komşularını ziyarete geldiği Kayseri'de Müslüman olup, 'Deniz' ismini aldı.

Dennis Patrick, Almanya'daki Türklerin yaşamlarından etkilenip Müslüman olmaya karar verdi. Kayseri'ye tatil için gelen komşularını arayan Patrick, İslam dinini yakından tanımak için yanlarına gelmek istediğini söyledi. Komşularının davetiyle 10 gün önce Kayseri'ye gelen Patrick, burada camileri ziyaret etti. İslamiyet'i daha yakından tanımak adına araştırmalar da yapan Alman Patrick, Müslüman olmak için İl Müftülüğü'ne başvurdu. Müftülük'te Patrick için ihtida töreni düzenlendi. Törende kelimeişehadet getiren Dennis Patrick, Müslüman olarak 'Deniz' adını aldı. Patrick, "Almanya'da çevremdeki Müslüman arkadaşlarımın yaşayışlarını gördüm ve onlardan etkilendim. Müslüman olmaya karar verdim" dedi. İhtida töreni sonrasında İl Müftü Vekili Mehmet İzci, Deniz'e, Almanca Kur'an-ı Kerim meali ve İslam dinini anlatan kitap seti hediye etti.