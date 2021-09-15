Alman dergisi, Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin'e en iyi ilk 11'de yer verdi

Dortmund karşılaşması öncesi Alman Kicker dergisi tarafından yapılan gelecek vaat eden ilk 11'de Ersin Destanoğlu'na da yer verildi. 20 yaşındaki kalecinin kısa sürede önemli bir tecrübe elde ettiği ve güven verdiği vurgulandı.
Ersin'i Avrupa takımlarının yakından takip ettiği de belirtildi. Öte yandan sezon başında transfer edilen Mert Günok'un, Devler Ligi'nde forma giyeceği konuşuluyordu. Sergen Yalçın'ın değişiklik yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.
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