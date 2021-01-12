Alman Deutsche Bank, ABD Başkanı Trump ve şirketleri ile çalışmayacağını açıkladı - Son Dakika

Alman Deutsche Bank tarafından yapılan açıklamada, 6 Ocak'ta ABD Kongre Binası'na yapılan baskının ardından, ABD Başkanı Donald Trump ve kendisine ait şirketler ile çalışmayacağını belirtti.

Almanya'nın Frankfurt kenti merkezli Deutsche Bank yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ABD'de 6 Ocak'ta Kongre Binası'na ABD Başkanı Donald Trump destekçileri tarafından yapılan baskının ardından, gelecekte Trump ve kendisine ait şirketler grubu ile çalışmayacağını ifade etti. Açıklamanın ardından Deutsche Bank Sözcüsü yöneltilen soruları yanıtsız bırakırken, bankanın kararına ilişkin Donald Trump ve şirketlerinden henüz bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz hafta Kongre Binası'nda yaşanan olayların ardından Deutsche Bank ABD Operasyon Başkanı Christiana Riley sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Tüzüğümüzle gurur duyuyoruz ve halkın iradesinin muhafaza edilmesini sürdürmek ve barışçıl bir güç geçişinin gerçekleşmesini sağlamak isteyenlerin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Deutsche Bank, Trump'ın 2 oğlu tarafından yönetilen Trump şirketler topluluğuna neredeyse 340 milyon dolar kredi vermesiyle ve şirketler topluluğunun en önemli kredi vereni olarak biliniyor.

(İHA)