Son Dakika Haberleri: Alman Devi, Türkiye'deki 20'nci Yılını Kutladı

Alman Devi, Türkiye'deki 20'nci Yılını Kutladı

16 dakika önce

Gıda ve diğer endüstriyel sektörlere hizmet veren Alman GEA Grup'un Türkiye organizasyonu olan GEA Türkiye, Türkiye'deki kuruluşunun 20'nci yılını çalışanlarıyla birlikte kutladı.

Alman Devi, Türkiye'deki 20'nci Yılını Kutladı, System.String[]
Gıda ve diğer endüstriyel sektörlere hizmet veren Alman GEA Grup'un Türkiye organizasyonu olan GEA Türkiye, Türkiye'deki kuruluşunun 20'nci yılını çalışanlarıyla birlikte kutladı.

GEA Türkiye, Türkiye'deki kuruluşunun 20'nci kutluyor. Alaçatı Seya Beach Hotel'de gerçekleştirilen 20'nci yıl gecesinde, şirketin kuruluşundan günümüze olan başarıları ve bu başarıda emeği geçenler de anıldı.

Katılımları için tüm konuklara teşekkür eden GEA Türkiye CEO'su Serdar Gez, "Şirketler kurmak ve büyütmek kolaydır. Dünyanın en büyük proses teknoloji ve mühendislik tedarikçilerinden biri olan Alman GEA Grup'un bünyesinde hizmet veren GEA Türkiye gibi bir aile kurmak ve bu kültürü yerleştirmek zordur. 20'nci yılımızda bizler bu ailenin gururunu yaşıyoruz. Başarılarımızı hep birlikte artırarak devam ettireceğiz" diye konuştu.

20 yıl önce şirketin kuruluşunu yapan CEO Serdar Gez, konuşmasının ardından 20'nci yıl ödülünü alkışlar eşliğinde aldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:02 Kaynak: İHA

Alaçatı, Türkiye, Ekonomi
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