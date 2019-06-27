Alman DHL, Türkiye’den ‘teknoloji' ihraç ediyor
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DHL Supply Chain Türkiye, artık Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine teknoloji ihraç etmeye başladı.
DHL Supply Chain Türkiye, artık Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine teknoloji ihraç etmeye başladı. Hedef;Türkiye'yi inovasyon merkezlerinden biri yapmak... Aysel Yücel'in haberi...
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:03
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