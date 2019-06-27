Son Dakika Haberleri: Alman DHL, Türkiye’den ‘teknoloji' ihraç ediyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Alman DHL, Türkiye’den ‘teknoloji' ihraç ediyor

3 dakika önce

DHL Supply Chain Türkiye, artık Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine teknoloji ihraç etmeye başladı.

Alman DHL, Türkiye’den ‘teknoloji' ihraç ediyor, System.String[]
DHL Supply Chain Türkiye, artık Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine teknoloji ihraç etmeye başladı. Hedef;Türkiye'yi inovasyon merkezlerinden biri yapmak... Aysel Yücel'in haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:03 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cenk Tosun Bodrum'da tatilde AK Parti Milletvekili Ata Uslu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ile ilgili şok karar! Abdülkadir Parmak'a Hollanda ve Almanya'dan teklif yağıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 05:06:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alman DHL, Türkiye’den ‘teknoloji' ihraç ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]