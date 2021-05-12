ALMAN DİE WELT TÜRKİYE TEMSİLCİSİ DENİZ YÜCEL'E 2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

ALMAN DİE WELT TÜRKİYE TEMSİLCİSİ DENİZ YÜCEL'E 2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

12.05.2021 11:45

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan Almanya'da yaşayan "Die Welt" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel hakkında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan Almanya'da yaşayan "Die Welt" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel hakkında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Almanya'da yayın yapan Die Welt yayın kuruluşunda suç teşkil eden yazılar yazdığı gerekçesiyle Deniz Yücel hakkında ""Zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından dava açıldığı hatırlatıldı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Yücel'in, "Zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldığı, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu yönünden ise beraatine karar verildiği anlatıldı.

Ancak mahkemece, şüpheli Deniz Yücel'in Die Welt'te 26 Ekim 2016'da "Kürt annesini göremeden ölmesi" şeklindeki söylemleri ile 27 Ekim 2016'da yazdığı Osmanlı devleti dönemindeki olaylarla ilgili "Ermenilere yapılan soykırım" şeklindeki beyanları nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Şüpheli Yücel'in ifadesine yer verilerek "ayrımcılık ve eşitsizliği eleştirdiği, tarihi gerçeğin suç sayılamayacağı" şeklinde savunma yaptığı kaydedildi. İddianamede, Basın Kanunu'na göre 6 aylık sürede dava açılabileceği, ancak yazının savcılıkça öğrenilmesinden itibaren dava açma süresinin başladığı, mahkemenin 11 Eylül 2020'de suç duyurusu yapmasıyla savcılığın suçu öğrendiği kaydedildi. TCK 301. maddesi uyarınca "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama" suçundan kovuşturma yapılması için Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni istendiği, bu arada dava açma süresinin durduğu ve 6 aylık dava açma süresi içinde iddianame düzenlendiği anlatıldı.

1 TEMMUZ'DA YARGILANMASINA BAŞLANACAK

İddianamede, Deniz Yücel'in "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 Temmuz'da yargılanmasına başlanacak olan Deniz Yücel'in ifadesinin istinabe (başka bir ülkeden alınan adli yardım) kuralları çerçevesinde alınmasına da karar verildi.

TAHLİYE OLUNCA ALMANYA'YA GİTMİŞTİ

Deniz Yücel, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 14 Şubat 2017'de gözaltına alınmış ve 27 Şubat 2017'de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Yaklaşık bir yıl tutuklu kalan Yücel hakkında savcılık, "PKK Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açmıştı. İddianameyi kabul eden İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi de tensiple birlikte 16 Şubat 2018'de Yücel'in tahliyesine karar vermişti. Yücel, aynı gün akşam saatlerinde Almanya'ya gitmişti. Yargılaması devam eden Yücel hakkında mahkeme, 16 Temmuz 2020'de "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası vermişti.

ALMAN DİE WELT TÜRKİYE TEMSİLCİSİ DENİZ YÜCEL'E 2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
ALMAN DİE WELT TÜRKİYE TEMSİLCİSİ DENİZ YÜCEL'E 2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
ALMAN DİE WELT TÜRKİYE TEMSİLCİSİ DENİZ YÜCEL'E 2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
ALMAN DİE WELT TÜRKİYE TEMSİLCİSİ DENİZ YÜCEL'E 2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Deniz Yücel, Die Welt, Türkiye, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALMAN DİE WELT TÜRKİYE TEMSİLCİSİ DENİZ YÜCEL'E 2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika


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