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Alman Dışişleri Bakanı Maas: Hafter mevcut ateşkesi devam ettirme taahhüdünü yineledi
6 saat önce
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya’nın doğusunu kontrol altında tutan General Halife Hafter’in mevcut ateşkese uymaya söz verdiğini açıkladı
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan General Halife Hafter'in mevcut ateşkese uymaya söz verdiğini açıkladı.
Alman Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Hafter'in Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenecek Libya Konferansı'nın başarılı olmasına katkı sağlamaya ve konferansa katılmaya istekli olduğunu söylediğini aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:42
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