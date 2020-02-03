Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Çin raporu: Uygurlara baskı ve ayrımcılık endişe verici boyutta arttı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Çin raporu: Uygurlara baskı ve ayrımcılık endişe verici boyutta arttı - Son Dakika Dünya

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Çin raporu: Uygurlara baskı ve ayrımcılık endişe verici boyutta arttı

6 saat önce

Belgede, 2016'nın sonundan bu yana Müslüman-Uygur azınlığa karşı baskıcı önlemler, kontroller ve ayrımcılık konusunda endişe verici bir artış" yaşadığı ifade ediliyor.

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Çin raporu: Uygurlara baskı ve ayrımcılık endişe verici boyutta arttı, System.String[]

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Çin'de yaşanan insan hakları ihlalleri hakkında hazırladığı gizli bir rapor gün yüzüne çıktı.


Dışişleri Bakanlığı tarafından 22 Aralık 2019'da hazırlanan belge, Çin hükümetinin özellikle Müslüman azınlıklara karşı sert adımlar attığına dikkat çekiyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:08 
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