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Alman Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabındaki 'vizeniz onaylandı' şakası için özür diledi
6 saat önce
Alman Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yapılan ‘vizeniz onaylandı’ şakası için özür diledi. Bakanlık gelen tepkiler üzerine, önceki paylaşımın silindiğini duyurdu.
Alman Dışişleri Bakanlığı, dün resmi Twitter hesabından yapılan esprili vize paylaşımına gelen tepkiler üzerine özür mesajı yayımladı. Bakanlık, dün sosyal medyada #SeduceSomeoneInFourWords (Dört sözcükle birini baştan çıkarın) etiketiyle birlikte şu mesajı paylaşmıştı : Your visa got approved (Vizeniz onaylandı).
Alman Dışişleri, daha sonra yine İngilizce resmi hesabı üzerinden 'Görünen o ki ; mizah her zaman güçlü yanımız değil' diyerek özür diledi ve önceki paylaşımın silindiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:43
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