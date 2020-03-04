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Alman ekibi Schalke 04, milli futbolcu Ozan Kabak'ın 9 ile 12 hafta sahalardan uzak kalacağını...
6 saat önce
Alman ekibi Schalke 04, milli futbolcu Ozan Kabak'ın 9 ile 12 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:47 Kaynak: İHA
Alman ekibi Schalke 04, milli futbolcu Ozan Kabak'ın 9 ile 12 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. - İSTANBUL
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