Alman ekibi Schalke 04, milli futbolcu Ozan Kabak'ın 9 ile 12 hafta sahalardan uzak kalacağını... - Son Dakika
Son Dakika Spor Alman ekibi Schalke 04, milli futbolcu Ozan Kabak'ın 9 ile 12 hafta sahalardan uzak kalacağını... - Son Dakika Spor

Alman ekibi Schalke 04, milli futbolcu Ozan Kabak'ın 9 ile 12 hafta sahalardan uzak kalacağını...

6 saat önce

Alman ekibi Schalke 04, milli futbolcu Ozan Kabak'ın 9 ile 12 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Alman ekibi Schalke 04, milli futbolcu Ozan Kabak'ın 9 ile 12 hafta sahalardan uzak kalacağını..., System.String[]

Alman ekibi Schalke 04, milli futbolcu Ozan Kabak'ın 9 ile 12 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. - İSTANBUL

Schalke 04, Ozan Kabak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:47 Kaynak: İHA
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