Son Dakika Haberleri: Alman ekonomisi 4'üncü çeyrekte büyümedi

Alman ekonomisi 4'üncü çeyrekte büyümedi

46 dakika önce

Almanya Federal İstatistik Ofisi, Alman ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla büyümediğini teyit etti.

Alman ekonomisi 4'üncü çeyrekte büyümedi, System.String[]
Almanya Federal İstatistik Ofisi, Alman ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla büyümediğini teyit etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:25 

Almanya, Ekonomi
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