Alman ekonomisi 4'üncü çeyrekte büyümedi
46 dakika önce
Almanya Federal İstatistik Ofisi, Alman ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla büyümediğini teyit etti.
Almanya
Federal İstatistik Ofisi, Alman ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla büyümediğini teyit etti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:25
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