"Alman ekonomisi için endişeye sebep yok"

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) raporunda, uzmanların, Alman ekonomisinde art arda iki çeyreklik potansiyel bir daralmanın henüz endişe teşkil ettiğine inanmadığı belirtildi.

Bundesbank, ekonomiye yönelik eylül ayı raporunu yayımladı.

Raporda, Alman ekonomisinin ihracata dayalı sektörlerden dolayı yılın üçüncü çeyreğine durgun bir başlangıç yaptığı belirtilerek, sanayi üretiminin temmuz ayında düşüşünü sürdürdüğü, temmuzun tatil zamanı olmasının bu düşüşte rol oynadığı ancak bunun ana faktör olmadığı vurgulandı.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"Uzmanlar, Alman ekonomisinde art arda iki çeyreklik potansiyel bir daralmanın henüz endişe teşkil ettiğine inanmıyor. Uzmanlar, böyle bir durumun (iki çeyrek üst üste daralma) ekonomik genişlemedeki daralmanın büyük ölçüde sanayi ile sınırlı kalması nedeniyle genel genişleme döneminin sonunu temsil etmediğini söylüyor. Böyle bir düşüş, şu anda Alman ekonomisi için aşırı ısınma döneminden çıkarak normale dönme döneminin bir parçası olarak görülmeli."

Alman ekonomisinin özellikle küresel ekonomik ortamın neden olduğu risklerle karşı karşıya kaldığına işaret edilen raporda, jeopolitik veya ticari gerilimlerin ihracata dayalı Alman endüstrisindeki düşüşü artırdığı uyarısında bulunuldu.

Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 küçülme kaydetmişti.

Almanya'da ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyüdü. Alman hükümeti ve AB Komisyonu, bu yıl büyümenin yüzde 0,5'te kalmasını bekliyor.