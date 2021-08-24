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Alman ekonomisi ikinci çeyrekte beklenenden daha güçlü toparlandı - Son Dakika

Alman ekonomisi ikinci çeyrekte beklenenden daha güçlü toparlandı

24.08.2021 10:50
Alman ekonomisi ikinci çeyrekte beklenenden daha güçlü toparlandı, System.String[]

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Almanya ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamalarının gevşetilmesinin hane halkı tüketimini etkilemesi ve kamu harcamalarının devam etmesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 genişlediğini bildirdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Almanya ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamalarının gevşetilmesinin hane halkı tüketimini etkilemesi ve kamu harcamalarının devam etmesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 genişlediğini bildirdi.

Destatis'in nihai verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,6 arttı. Böylece Destatis, 30 Temmuz'da öncü verilerle açıkladığı yüzde 1,5 büyüme oranını yukarı yönlü revize etmiş oldu.

Geçen yılın ikinci çeyreğine göre ise ülkenin GSYH'si yüzde 9,4 büyüdü.

İstatistik Ofisi, Alman ekonomisinin ikinci çeyrekte genişlemesinin ana sebebi olarak artan hane halkı tüketim harcamalarını gösterdi. Hane halkı tüketimi ikinci çeyrekte mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,2 arttı.

Kamu harcamaları Kovid-19 salgınında teşvik paketlerinin etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 1,8 artarken, Alman ekonomisinde normalde tutarlı bir büyüme faktörü olan inşaatta sabit sermaye oluşumu sadece yüzde 0,3 artış gösterdi.

Avrupa'nın en büyük, dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 küçülmüştü.

Destatis, Almanya'da toplam istihdamın bu yılın ikinci çeyreğinde 2020'nin aynı çeyreğine göre yüzde olarak değişmeyerek (4 bin kişi artarak) yaklaşık 44,7 milyon kişi olduğunu da belirtti.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Almanya, Alman, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alman ekonomisi ikinci çeyrekte beklenenden daha güçlü toparlandı - Son Dakika


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