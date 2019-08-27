Son Dakika Haberleri: Alman ekonomisi ikinci çeyrekte küçüldü
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Alman ekonomisi ikinci çeyrekte küçüldü

1 saat önce

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Almanya ekonomisinin küresel ticaret ihtilaflarının Alman ihracatını etkilemesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daraldığını teyit etti.

Alman ekonomisi ikinci çeyrekte küçüldü, System.String[]

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Almanya ekonomisinin küresel ticaret ihtilaflarının Alman ihracatını etkilemesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daraldığını teyit etti.

Destatis'in nihai verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 azaldı. Böylece Destatis, 14 Ağustos'ta öncü verilerle açıkladığı eksi büyüme oranını teyit etmiş oldu.

İstatistik Ofisi, Alman ekonomisinin ikinci çeyrekte daralmasının ana sebebi olarak zayıflayan ihracatı gösterdi.

Nisan-Haziran döneminde reel ihracat yüzde 1,3 düşerken, net ticaret Alman ekonomisinin genişlemesinden 0,5 puanı eksiltti.

Avrupa'nın en büyük, dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 büyümüştü.

Alman ekonomisi geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Almanya'da hükümet, küresel ekonominin zayıf seyretmesinin Alman ihracatını etkilemesinden, ticaret ihtilaflarından ve Brexit'ten dolayı ekonominin bu yıl sadece yüzde 0,5 büyümesini bekliyor.

Uzmanlar, ticaret ihtilaflarının, küresel belirsizliklerin ve sıkıntı içindeki otomotiv sektörünün Alman ekonomisini etkilediğini belirterek, özellikle, ticari çatışmaların oluşturduğu belirsizliklerin, ekonomik faaliyetleri yavaşlamasına neden olduğunu kaydediyor.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ekonomiye yönelik bu yılın ağustos ayı raporunda, ülkede üretimin bu yılın üçüncü çeyreğinde "cansız" kalacağını belirterek, ekonominin resesyon kıyısında olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:34 Kaynak: AA
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