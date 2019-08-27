Alman ekonomisi ikinci çeyrekte küçüldü

Destatis'in nihai verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde ihracatın yüzde 1,3 düşmesinin etkisiyle bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 azaldı.