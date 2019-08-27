Alman ekonomisi ikinci çeyrekte küçüldü
1 saat önce
Destatis'in nihai verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde ihracatın yüzde 1,3 düşmesinin etkisiyle bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 azaldı.
Destatis'in nihai verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde ihracatın yüzde 1,3 düşmesinin etkisiyle bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 azaldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:40
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