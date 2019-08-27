Son Dakika Haberleri: Alman ekonomisi ikinci çeyrekte küçüldü
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Alman ekonomisi ikinci çeyrekte küçüldü

1 saat önce

Destatis'in nihai verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde ihracatın yüzde 1,3 düşmesinin etkisiyle bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 azaldı.

Alman ekonomisi ikinci çeyrekte küçüldü, System.String[]

Destatis'in nihai verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde ihracatın yüzde 1,3 düşmesinin etkisiyle bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 azaldı.

Almanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:40 
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