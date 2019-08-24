Son Dakika Haberleri: Alman ekonomisinde durgunluk beklentisi
Son Dakika Ekonomi Haber

Alman ekonomisinde durgunluk beklentisi

33 dakika önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ekonomi uzmanları ülke ekonomisi için durgunluk beklentisi içinde.

Alman ekonomisinde durgunluk beklentisi, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi uzmanları ülke ekonomisi için durgunluk beklentisi içinde. Üçüncü çeyrekte ekonomik büyümenin eksiye düşeceği tahmin ediliyor.Almanya'da Başbakanlık, bu yıl Alman ekonomisinde duraklama yaşanacağını tahmin ediyor.


Haftalık haber dergisi Spiegel'in edindiği bilgilere göre Başbakanlığa bağlı ekonomi uzmanlarının hazırladığı bir raporda "Üçüncü çeyrek için Gayrı Safi Milli Hasıla'da hafif bir gerileme olabileceği gözlemlendiği ve bunun da teknik anlamda durgunluk olduğu" belirtildi.


Yılın ikinci çeyreğinde Alman ekonomisi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyüme kaydetmişti. Uzmanlar, Başbakanlığa sundukları raporda Haziran-Ekim döneminde de benzer bir gerileme beklediklerini not etti. Uzmanlar, art arda iki çeyrekte gerileme kaydedilmesinin de ekonomik durgunluk anlamına geldiğine işaret ederek, raporda "Yılın ikinci yarısından yansıyan göstergeler, endüstrideki zayıf konjonktürün devam edeceğini ortaya koyuyor" ifadelerine yer verdi,


İç konjonktürün ise sağlam olduğu vurgulanan raporda, ticari bir sürtüşme ya da anlaşmasız bir Brexit olmadığı sürece Alman ekonomisinde sarsıcı bir kriz beklenmediği de belirtildi.


Konjonktürü stabilize etme amaçlı kısa dönemli önlemler alınmasına gerek olmadığını ileten uzmanlar, bu yılın sonunda ekonomik büyümede küçük bir artışın beklendiğine işaret etti.


DW/HS/ET


(c)

Angela Merkel, Almanya, Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:34 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamil Koç'u satın alacak FlixBus Türkiye pazarını "eşsiz bir fırsat" olarak görüyor
Eskişehirspor'a haciz şoku! Beyazıt Öztürk, Beyazıt'ta satın aldığı eski binayı otele çevirecek Davutoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt: Buradan meydan okuyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 09:08:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alman ekonomisinde durgunluk beklentisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]