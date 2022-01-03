Alman ekonomisinde kalifiye iş gücü alarmı - Son Dakika

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), kalifiye iş gücü açığına karşı uyarıda bulundu. DIHK Başkanı Adrian, "Nitelikli iş gücü göçüne ihtiyacımız var" dedi. Almanya'da kalifiye iş gücü açığı büyüyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Peter Adrian, iş gücü açığında henüz zirveye ulaşılmadığını belirterek bunun Alman ekonomisinin en büyük sorunu olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Berlin'de açıklama yapan Adrian, "Kalifiye iş gücü açığı Alman ekonomisi ve rekabet gücümüz açısından gelecek yıllarda bir numaralı konu olmayı sürdürecek. Nitelikli iş gücü göçüne ihtiyacımız var" dedi. DIHK'nin tahminlerine göre, 2020'li yılların sonuna kadar Almanya'da kalifiye eleman sayısında 3 ila 4 milyon azalma olacak.

"Nitelikli işgücü güçü kolaylaştırılmalı"

Alman İşverenler Konfederasyonu Başkanı Ingo Kramer ise yeni Alman hükümetine hedef odaklı ve nitelikli iş gücü göçünün kolaylaştırılması için çağrıda bulundu. Kramer, "Bizim nitelikli iş gücü göçüne imkan veren, işlerliği olan bir yasaya ihtiyacımız var. Bu yasanın yanı sıra adayların Alman temsilciliklerine gidip başvuru yapmalarını kolaylaştıran bir mekanizma da gerekli" dedi.

"18 bin çıraklık pozisyonu boş kalıyor"

Almanya Esnaf ve Zanaatkar Odaları Birliği Başkanı Peter Wollseifer ise dpa'ya açıklamasında şunları söyledi: "Sadece mesleki açıdan vasıflı iş gücü ile iklim, enerji, e-mobilite, elektrikli araç şarj ağının genişletilmesi ve altyapı hedefleri tutturulabilir."

Almanya'da iklim, çevrenin korunması, enerji verimliliği ve enerji tedariki gibi branşlarda 2,5 milyon kişinin çalıştığını ifade eden Wollseifer, "Ancak bütün bu hedeflerin tutturulması için bu yeterli değil, bu sayı çok az" değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da sadece zanaat alanında her yıl yaklaşık 18 bin çıraklık pozisyonunun boş kaldığını belirten Wollseifer bu pozisyonların doldurulamamasının nedeninin yeterince başvuru yapılmaması olduğunu belirterek, "Son on yılda 200 bin dolayında genci vasıflı iş gücüne dönüştürebilirdik" diye konuştu. Wollseifer, pandemiden önce zanaat alanındaki iş gücü açığının 250 bin dolayında olduğunu belirtti. Bu açığın kapatılması için daha fazla gencin meslek eğitimi alması gerektiğini söyleyen Wollseifer meslek eğitiminin siyasi eylemlerin odağındaki en öncelikli konu olması gerektiğini vurguladı.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin (DIHK) anketine göre şirketlerin yarıdan fazlası açık iş pozisyonlarını doldurmakta zorluk yaşıyor.

dpa/BÖ,JD

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