Alman ekonomisindeki toparlanma şubatta ivme kazandı - Son Dakika

Almanya'da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), hizmetlere yönelik talebin artmasıyla 2,4 puan artışla 56,2'ye yükselerek, son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

IHS Markit, Almanya'nın şubat ayı öncü PMI verilerini açıkladı. Buna göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da ocakta 53,8 olan bileşik PMI, şubatta 56,2 olarak tespit edildi. Bu da son altı ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Beklenti endeksin 54,3'e yükselmesi yönündeydi.

Hizmet sektörü PMI verisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında artışa rağmen daha iyi büyüme belirtileri göstererek şubatta 52,2'den 56,6'ya yükseldi. Böylece, Ağustos 2021'den en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkede imalat sanayi PMI ise 59,8'den 58,5'e gerileyerek 2 ayın en düşük seviyesine indi.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturuyor.

PMI verisinde 50 puan yukarısı büyümeyi işaret ederken, 50 puan altı daralmayı gösteriyor.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Alman ekonomisi, aralık ayındaki üretim artışındaki kısa süreli durgunluğun ardından şubatta yeniden ivme kazanmaya devam etti." ifadesini kullandı.

İmalat sektörünün olumlu ??işaret verdiğini belirten Smith, yaklaşık 8 milyon istihdamı olan sektörde mal üretimi daha yumuşak bir hızda artmasına rağmen, sektörün yeni siparişlerin altı ayın en hızlı artışını gösterdiğini vurguladı.

Smith, Alman ekonomisi üzerindeki enflasyonist baskıların hala çok yüksek olduğunu belirterek, şirketlerin PMI anketin başlamasından bu yana ikinci en yüksek oranda mal ve hizmet fiyatlarını artırdığını bildirdi.