Alman ekonomistlerden hükümete "koronavirüs mektubu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alman ekonomistlerden hükümete 'koronavirüs mektubu' - Son Dakika

Alman ekonomistlerden hükümete "koronavirüs mektubu"

6 saat önce

Almanya'nın önde gelen 7 ekonomisti, Alman hükümetine, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkisiyle mücadele etmek için harcamaları artırma, vergileri erteleme çağrısı yaptı.

Alman ekonomistlerden hükümete

Almanya'nın önde gelen 7 ekonomisti, Alman hükümetine, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkisiyle mücadele etmek için harcamaları artırma, vergileri erteleme çağrısı yaptı.

Alman Ekonomik Uzmanlar Konseyi Üyesi Peter Bofinger, Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) Başkanı Prof. Gabriel Felbermayr, Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) Başkanı Prof. Dr. Clemens Fuest ve Alman Ekonomisi Enstitüsü (iW) Başkanı Prof. Michael Hüther'in de aralarında bulunduğu 7 ekonomist, Kovid-19 salgının ekonomik etkisiyle mücadele konusunda Alman hükümetine 15 sayfalık mektup yazdı.

Ekonomistler, mektupta, Alman hükümetinin söz konusu salgının ekonomik etkisini azaltmak için Alman şirketlerine 12,4 milyar avroluk teşvik paketini desteklediklerini belirterek, söz konusu etki ile mücadele için daha geniş adımlara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

"Satışlarında düşüş yaşayan veya üretim kesintileri ile uğraşmak zorunda kalan şirketler için likidite darboğazlarını gidermek için mümkün olan her şey yapılmalıdır." diyen ekonomistler, hükümete "gelir vergisi, kurumlar vergisi ve KDV ödemelerinin faizsiz ertelenmesini" önerdiler.

Ekonomistler, ülkenin maliye politikasının ekonomiyi istikrarlı hale getirme potansiyeli taşıdığına vurgu yaparak, "Gerekirse, koronavirüs krizinin ekonomik etkilerini ortadan kaldırmak için hükümet yeni borç almama politikasından uzaklaşmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomistler, salgının ekonomik etkisine karşı başlatılan tüm önlemlerin "zamanında", "hedefli" ve "geçici" olmasının önemli olduğuna dikkati çekerek "Ana zorluk, koronavirüsün hem arz şokunu hem de talep şokunu tetiklemesinden kaynaklanıyor." ifadesini kullandılar.

Alman ekonomistler, borsaların çöküşünün şokları daha fazla tetikleyeceğine ve reel ekonomideki aşağı eğilimli dinamiği artırabileceği uyarısını da yaptı.

Ekonomi, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi 'Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşacak' diyen Merkel'e, Çekya Başbakanı Babis'ten eleştiri geldi

Son Dakika Haberleri
23:42 Altınok'tan 12 Mart mesajı
23:42 Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz'in öldüğü,...
23:42 OPEC Başkanı, üyelerin petrol üretiminin azaltılması konusunda anlaşacağından ümitli
23:41 Diyarbakır'da havalimanı ve toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
23:40 Dünya Sağlık Örgütü korona salgınını "pandemi" ilan etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 23:45:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alman ekonomistlerden hükümete "koronavirüs mektubu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]