Alman endüstrisine siparişler azalmaya devam ediyor

Alman şirketlerine yapılan yurt dışı ve yurt içi siparişlerde üç aydır düşüş kaydediliyor. Düşüşün gerekçesi olarak Ukrayna savaşı ve çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar gösteriliyor. Almanya sanayii, yurt dışı siparişlerde Nisan ayında da beklenmedik bir şekilde düşüş kaydederek, yüzde 4 oranında düştü. Federal İstatistik Dairesi'nden Salı günü yapılan açıklamada, şirketlerin Şubat ayına göre yüzde 2,7 daha az sipariş aldığı belirtildi. Siparişlerdeki düşüş üç aydır devam ediyor. Mart ayında yüzde 4,2, Şubat ayında ise yüzde 1,3 düşüş yaşanmıştı.

Reuters'e konuşan anket uzmanları ise Nisan ayında siparişlerde yüzde 0,3 civarında bir büyüme öngördüklerini, ancak bu öngörülerinin gerçekleşmediğini aktardı.

Federal Ekonomi Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada ise siparişlerin düşmesi Ukrayna'da süren savaşın bir sonucu olarak değerlendirildi.

Açıklamada, " Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden kaynaklanan belirsizlik, özellikle yurt dışından gelen talebin zayıflamasına neden olmaya devam ediyor" denildi.

Euro Bölgesi dışındaki yeni bağlantılar üzerinden alınan siparişlerde de düşüş yüzde 3 olarak tespit edilirken, Euro Bölgesi'nde ise bu alanlardaki düşüş yüzde 5,6 olarak ölçüldü.

Yurt içi siparişlerde de azalma var

Yurt içi siparişler de yüzde 0,9 oranında azaldı. Özellikle makine, taşıt ve tesis gibi sermaye mallarına ilgi azalırken, talep toplam yüzde 4,3'e geriledi. Uzmanlara göre söz konusu ürünlere ilginin azalması büyük harcamaları olan kurumsal müşterilerin şu an daha çekimser davranmalarına bağlı.

Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sanayi ekonomisinin görünümünün önümüzdeki birkaç ay genel olarak "bulanık" olacağı öngörüsünde bulunuldu.

Ancak sanayinin günümüzdeki en büyük sorunu olarak siparişlerin azalması değil, bilgisayar çipleri gibi ön ürünlerde yaşanan darboğaz gösteriliyor.

Ekonomi Bakanlığı da konu ile ilgili açıklamasında, şirketlerin yeterince sipariş aldığını ancak sıkıntının çip tedariğinden kaynaklanıdğını vurguladı.

Münih merkezli ekonomi araştırmaları kuruluşu IFO Enstitüsü'nün aylık şirketler anketi sonucuna göre de işletmelerin yüzde 77,2'si ön ürün ve hammadde tedarikindeki darboğazlardan şikayetçi.

"Tedarik zincirleri sürekli stres altında" diye konuşan IFO yöneticisi Klaus Scheurrabe, "Çin'deki limanların kapatılması birçok şirket için durumu daha da kötüleştirdi" ifadesini kullandı.

Reuters/ TY,ET