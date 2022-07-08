Alman enerji firması hükümetten "destek tedbiri" talebinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Alman enerji firması hükümetten "destek tedbiri" talebinde bulundu

08.07.2022 16:08
Alman enerji firması hükümetten "destek tedbiri" talebinde bulundu

Alman enerji firması Uniper'in Rus enerji şirketi Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatında kesintiye gitmesinin ardından hükümete istikrar önlemleri için başvuruda bulunduğu bildirildi.

Alman enerji firması Uniper'in Rus enerji şirketi Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatında kesintiye gitmesinin ardından hükümete istikrar önlemleri için başvuruda bulunduğu bildirildi.

Alman medyasında yer alan haberlerde Uniper'in destek tedbirleri için müracaatta bulunduğu ifade edildi.

Uniper'e federal hükümet tarafından özsermaye hissesi alımı yoluyla milyar avroluk bir yatırım mümkün olabileceği ve müzakerelerin sürdüğü belirtildi.

Uniper, Almanya'nın enerji tedarikinde merkezi bir rol oynarken birçok belediye hizmetini sağlıyor.

Ancak grup şu anda Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Rusya'nın gaz dağıtımlarının daralması nedeniyle müşterilere gaz satın alırken ek maliyetler yükleyemiyor.

Düsseldorf merkezli şirket, bunun ciddi mali külfetlere yol açacağını açıklamıştı.

Alman hükümeti Kovid-19 salgını döneminde Lufthansa'dan 9 milyar avroluk hisse satın alarak firmaya destek olmuştu.

Lufthansa ise daha sonra bu borcu iade etmişti.

YORUMLAR
500
61 yaşındaki Rus milyarder Yuri Voronova, evinin yüzme havuzunda kafasından vurulmuş şekilde ölü bulundu 61 yaşındaki Rus milyarder Yuri Voronova, evinin yüzme havuzunda kafasından vurulmuş şekilde ölü bulundu
Kaynak: AA

Gazprom, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alman enerji firması hükümetten 'destek tedbiri' talebinde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:10 Kalp krizinden korktuğu için 60 kilo veren ambulans şoförü kalp krizi geçirerek öldü
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
15:53 Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi
15:44 Merve Boluğur'un tuhaf hareketleri bitmek bilmiyor! Yıldız Tilbe'nin bakışları geceye damga vurdu
15:39 Yeni evlendiği 2. karısını bıçaklayarak katletti! Cani koca yakalandı
15:36 9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam
15:31 Eşi de doktor çıktı! Bazı sağlık çalışanlarının şiddete karşı izinsiz eyleminde polise tokat atan astsubay tutuklandı
15:11 Acun Ilıcalı resmen kaptı! Fatih Terim vazgeçemiyordu, Seri şimdi Hull City'de
14:41 Galatasaray antrenmanında Müslüm Gürses sesleri: Ne yaptımsa seni unutamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 16:14:26. #1.11#
SON DAKİKA: Alman enerji firması hükümetten "destek tedbiri" talebinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement