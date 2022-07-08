Lufthansa ise daha sonra bu borcu iade etmişti.

Uniper'e federal hükümet tarafından özsermaye hissesi alımı yoluyla milyar avroluk bir yatırım mümkün olabileceği ve müzakerelerin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Gazprom, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Alman enerji firması hükümetten 'destek tedbiri' talebinde bulundu - Son Dakika

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