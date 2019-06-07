Alman erkek ve kadın milliler arasında adalet tartışması başladı

KADINLAR Dünya Futbol
Şampiyonası'na bu yıl Fransa
ev sahipliği yapıyor. Almanya
şampiyonada İspanya
, Çin
ve Güney Afrika
ile birlikte B Grubu'nda mücadele ediyor. Dişi Panzerler ilk maçını 8 Haziran'da Çin ile oynayacak. Maçın başlama saati 15.00. 12 Haziran'da da gruptaki en güçlü rakibi İspanya ile karşı karşıya geliyor. Gruptaki son maçını ise 17 Haziran'da Güney Afrika ile yapacak.
FAVORİLER ARASINDA ALMANYA DA VAR
Şampiyonanın favorileri arasında Almanya da bulunuyor. Alman Futbol Federasyonu
kadın milli takımının şampiyon olması durumunda vereceği primi belirledi. DFB, Almanya'ya dünya şampiyonluğu getirmeleri halinde futbolculara 75'er bin Euro prim ödeyecek. Ancak bu miktar geçen yıl Rusya
'da düzenlenen Dünya Şampiyonası
için erkek milli takımına vaat edilen miktarın çok altında. DFB, 2018 Dünya Şampiyonu olunması halinde erkek milli takımındaki futbolculara 350'er bin Euro ödeyecekti. Erkek futbolcular ile kadın futbolcular arasındaki fark tam 275 bin Euro. Bu kadar fark adalat tartışmalarını da beraberinde getirdi.
KONUŞMAK İSTEMEDİ
Alman milli takım kaptanı Alexandra Popp, prim farkının adaletli olup olmadığıyla ilgili, konuyu tartışmak istemediğini söylerken Teknik Direktör Martina Voss Tecklenburg ise "Biz para için oynamıyoruz. Ama adaletsizlik, aynı işi yaptıkları halde kadın ve erkeklere farklı ücret ödenmesindedir" dedi. Alman milli takımının yıldızı 27 yaşındaki Dzsenifer Marozsan "Aradaki fark adaletsizliği gösteriyor. Ama bununla yaşamak zorundayız" derken diğer bir futbolcu Johanna Elsig de farkı adaletli bulmadığını söyledi.