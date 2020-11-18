Alman eyalet bakanı "aşırı sağcı bir satıcıdan silah aldığı" gerekçesiyle istifa etti - Son Dakika
BBC

Alman eyalet bakanı "aşırı sağcı bir satıcıdan silah aldığı" gerekçesiyle istifa etti

18.11.2020 09:22
Alman eyalet bakanı

Almanya'da bir eyalette içişleri bakanı olarak görev yapan Lorenz Caffier, mücadele etmekle yükümlü olduğu aşırı sağcı örgüte üye bir kişiden silah aldığı gerekçesiyle büyük tepki almıştı.

Almanya'da bir eyalette içişleri bakanı olarak görev yapan Lorenz Caffier, mücadele etmekle yükümlü olduğu aşırı sağcı örgüte üye bir kişiden silah aldığı gerekçesiyle büyük tepki almıştı. Örgütle bağlantısı olduğunu reddeden Caffier, istifa etti.

Lorenz Caffier, silahı aşırı sağcı örgüt üyesinden satın aldığını geçen hafta doğrulamıştı ancak bunun "özel bir mesele olduğunu" açıkladı.

Bu açıklaması ülke genelinde büyük tepki aldı.

Tartışmalar üzerine salı günü Caffier, Mecklenburg-Western Pomerania eyaletinin işçişleri bakanı olarak göreve devam edecek otoritesinin kalmadığını duyurarak istifa etti.

Başkent Berlin'in kuzeyindeki denize kıyısı olan eyalette, ülkenin geri kalanında olduğu gibi aşırı sağ örgütlere karşı mücadeleye yoğunluk verildi. Bu mücadelede sorumlu olan yetkililerin başında da içişleri bakanları geliyor.

Silahı 2018'de satın aldığı ortaya çıkan Caffier, örgütle ilişkil i olduğuna dair haberlerin kendisi "çok derinden yaraladığını" söyledi.

"Avlanmak amacıyla" aldığını söylediği silahı satan yerin, Nordkreuz isimli aşırı sağcı örgütün yapılandığı mekanlardan olduğu belirtiliyor.

Almanca Kuzey Haçı anlamına gelen Nordkreuz isimli örgüt, takipçilerine eğitim veren ve ulusal düzenin yıkılmasını hedefleyen bir grup. Örgüt üyeleri arasında polis ve orduda yer alanlar olduğu ortaya çıkmış, bu kişiler siyasilere yönelik suikast hazırlığında olmakla suçlanmıştı. İçişleri bakanı, bu örgüte yönelik polis operasyonlarından sorumluydu.

İstifa eden bakan, silahı aldığı dönemde bu yerin örgütle bağlantısının henüz bilinmediğini söyleyerek suçlamaları reddediyor.





Örgütün Frank T isimli silah satış ve talim yeriyle bağlantısı ilk olarak, Temmuz 2017'de yetkililere konuşan bir itirafçının ifadelerinde ortaya çıkmış; ardından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sürerken bu bağlantıyla ilgili bir kanıt bulunamadığı açıklanmıştı.

Caffier ise, bu gelişmeye rağmen o dönem buradan silah satın almasının yanlış olduğunu kabul etti.

Alman eyalet bakanı aşırı sağcı bir satıcıdan silah aldığı gerekçesiyle istifa etti

Almanya, İstifa, Silah, Salı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Alman eyalet bakanı 'aşırı sağcı bir satıcıdan silah aldığı' gerekçesiyle istifa etti - Son Dakika Dünya

BBC

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