Alman Federal Meclis Raporunda Türkiye İşgalci Olarak Nitelendirildi
1 saat önce
Almanya Federal Meclisi Sol Parti grubunun girişimi üzerine Federal Bilimsel Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Türkiye Suriye'de işgalci güç olarak değerlendirildi.
Almanya
Federal Meclisi Sol Parti grubunun girişimi üzerine Federal Bilimsel Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Türkiye Suriye
'de işgalci güç olarak değerlendirildi.
Almanya'da Federal Bilimsel Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan raporda, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin
ile Azez
, el-Bab ve Cerablus
bölgelerindeki askeri varlığı tam olarak incelendiğinde uluslararası hukuk açısından askeri işgal kriterlerini karşılamaktadır" ifadesi kullanıldı.
Alman hükümeti, Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin
Dalı Harekatı'nı da kabul edilemez olarak nitelendirmişti. - BERLİN
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:27 Kaynak: İHA
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