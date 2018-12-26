Son Dakika Haberleri: Alman Federal Meclis Raporunda Türkiye İşgalci Olarak Nitelendirildi

Alman Federal Meclis Raporunda Türkiye İşgalci Olarak Nitelendirildi

1 saat önce

Almanya Federal Meclisi Sol Parti grubunun girişimi üzerine Federal Bilimsel Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Türkiye Suriye'de işgalci güç olarak değerlendirildi.

Alman Federal Meclis Raporunda Türkiye İşgalci Olarak Nitelendirildi, System.String[]
Almanya Federal Meclisi Sol Parti grubunun girişimi üzerine Federal Bilimsel Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Türkiye Suriye'de işgalci güç olarak değerlendirildi.

Almanya'da Federal Bilimsel Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan raporda, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ile Azez, el-Bab ve Cerablus bölgelerindeki askeri varlığı tam olarak incelendiğinde uluslararası hukuk açısından askeri işgal kriterlerini karşılamaktadır" ifadesi kullanıldı.

Alman hükümeti, Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nı da kabul edilemez olarak nitelendirmişti. - BERLİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:27 Kaynak: İHA

Suriye, Almanya, Türkiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı, Halk TV'yi ve Uğur Dündar'ın Programını RTÜK'e Şikayet Etti Münbiç'in Arimah Bölgesinde Görülen Rejim Güçleri İçin Milli Savunma Bakanlığından Açıklama Geldi

Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun Görev Süresi 1 Yıl Uzatıldı Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 14:58:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alman Federal Meclis Raporunda Türkiye İşgalci Olarak Nitelendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]