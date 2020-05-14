Alman Federal Meclisi, Covid-19'a karşı ikinci önlem paketini kabul etti - Son Dakika

Alman Federal Meclisinde, ülke genelinde daha fazla test yapılmasının yaygınlaşması ve bakım evleri ile hastaneler gibi riskli alanlarda çalışanlara daha sık test yapılması gibi konuları içeren ikinci önlem paketi kabul edildi.



Alman Federal Meclisi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ikinci önlem paketini kabul etti. Yeni salgın yasasında daha fazla test yapılmasının yaygınlaşması, bilgilendirme zorunluluğu kapsamında yapılan testlerde sonucu negatif çıkanların ilgili makamlara hızlı bilgi vermesi ve sağlık kuruluşlarının virüsü yenerek iyileşenlerin bilgilerinin salgınla mücadele kurumu Robert Koch Enstitüsüne iletilmesi zorunlu hale getirildi.



Yasada ayrıca, bakım evleri ve hastaneler gibi riskli alanlarda çalışanlara daha sık test yapılması ve bu yerlerde çalışanların primlerinin attırılması da bulunuyor.



Yeni düzenlemede Sağlık Bakanlığı, korona virüs test ücretlerini sigortaların üstlenmesi konusunda da mecburiyet getirdi. Ülke genelindeki 375 sağlık dairesinin başta dijitalleşme olmak üzere donanımının iyileştirilmesine yönelik masraflar için 50 milyon Euro'luk bütçe ayrıldı.



Yeni salgın yasası Cuma günü Eyalet Temsilcileri Meclisinde de kabul edilmesiyle yürürlüğe girecek. - BERLİN