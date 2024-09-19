Alman finans devi Bitcoin ve Ethereum dönemini başlatıyor - Son Dakika
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Blockchain

Alman finans devi Bitcoin ve Ethereum dönemini başlatıyor

Alman finans devi Bitcoin ve Ethereum dönemini başlatıyor

Commerzbank, Crypto Finance ile iş birliği yaparak Alman kurumsal müşterilerine Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) işlemleri sunmaya hazırlanıyor. Bu hamle, geleneksel bankacılık ile kripto varlıklar arasında köprü kuruyor. Commerzbank'ın bu adımı, finansal kurumların dijital varlıklara olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

19.09.2024 13:40
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Almanya'nın önde gelen bankalarından Commerzbank, kripto para dünyasına güçlü bir giriş yapıyor. Crypto Finance ile yaptığı stratejik ortaklık sayesinde, kurumsal müşterilerine Bitcoin ve Ethereum işlemleri sunmaya hazırlanıyor. Bu hamle, geleneksel bankacılık sektörü ile kripto varlıklar arasında güçlü bir köprü kurarken, finansal kurumların dijital varlıklara olan artan ilgisini de ortaya koyuyor.

Geleneksel Bankacılık Blockchain İle Tanışıyor

Commerzbank'ın bu yenilikçi adımı, finans dünyasında büyük yankı yarattı. Alman bankası, Crypto Finance ile iş birliği yaparak büyük yatırımcılara yönelik kripto para işlem hizmetleri sunmaya başlıyor. Bu hamle, geleneksel finans kurumlarının Blockchain teknolojisine ve dijital varlıklara olan ilgisinin artığına işaret ediyor.

Commerzbank'ın sunacağı hizmet, ilk etapta Bitcoin ve Ethereum işlemlerini kapsayacak. Banka, saklama hizmetlerini sağlarken Crypto Finance dijital varlık alım-satım işlemlerini gerçekleştirecek. İş birliği, Crypto Finance'ın iki hafta önce İsviçre'deki Zürcher Kantonalbank (ZKB) ile yaptığı benzer anlaşmanın ardından gerçekleşti.

Commerzbank'ın Kurumsal Müşteriler Sermaye Piyasaları Bölüm Başkanı Gernot Kleckner, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kleckner "Dijital varlıklar alanındaki teklifimiz, kurumsal müşterilerimizin Bitcoin ve Ethereum'un sunduğu fırsatları ilk kez değerlendirmelerini sağlıyor. Ortak çözümümüz, kripto varlıkların alım-satımı ve saklanmasında en yüksek güvenlik seviyesini temsil ediyor." dedi.

Gelişme, Commerzbank'ın Kasım 2023'te Almanya'da aldığı kripto saklama lisansının ardından gelişti. Bu lisans, bankaya dijital varlıklarla ilgili geniş bir hizmet yelpazesi sunma yetkisi sağladı. Commerzbank'ın bu adımı, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına girişini kolaylaştırırken kripto varlıkların geleneksel finans sistemine entegrasyonunu da hızlandırıyor.

Finans uzmanları, Commerzbank'ın bu girişimini sektör için dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Bu gelişme, diğer büyük finansal kurumların da benzer adımlar atmasını teşvik edebilir. Önümüzdeki dönemde, daha fazla bankanın kripto para hizmetleri sunmaya başlaması bekleniyor.

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Son Dakika Blockchain Alman finans devi Bitcoin ve Ethereum dönemini başlatıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alman finans devi Bitcoin ve Ethereum dönemini başlatıyor - Son Dakika
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