Alman Firmalar Nükleer Zirve İçin Türkiye'ye Gelecek

Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı'na Alman firmalar katılım gösterecek. NMD Başkanı Çubukçu 200'e yakın ticari eşleştirme görüşmesi beklediklerini ifade etti.
Türkiye, Ortadoğu ve Afrika'nın en kapsamlı nükleer etkinliği olan 6. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı, nükleer enerji santrallerinde birçok aşamada görev alan şirketleri bir araya getiriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğiyle Nükleer Mühendisler Derneği (NMD) ve Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından hayata geçirilen Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı altıncı kez düzenleniyor. 5-6 Mart tarihlerinde Pullman İstanbul Convention Center'da gerçekleşecek olan zirveye Alman şirketlerinden yoğun bir katılım bekleniyor.
Sputnik Türkiye'nin medya sponsorluğunu üstlendiği, firmalar arasında önemli ticari iş birliklerine aracılık edecek olan bu zirveye 16 Alman firma katılım gösterecek. NMD Başkanı Dr. Erol Çubukçu ise Alman firmalarının Afrika, Ortadoğu ve Türkiye'deki nükleer projelerle ilgili işbirliği fırsatlarını değerlendireceğini ve 200'e yakın ticari eşleştirme görüşmesi ve birçok iş bağlantısının yapılmasını beklediklerini ifade etti.
Zirveye katılacak olan Alman firmalar ise; Aqseptence Group, Böllhoff, ditec, Halfen, HaWig, Hodapp, IMI Bopp & Reuther, INP Engineering & Services, Lanxess, Taprogge, Minimax Fire Solutions, Schmiedewerke Gröditz, Sommer Design & Security, Xorella Frank, IBB Gmbh ve konsorsiyum olarak IBB Anlagenautomatisierung, MLP Prozessleittechnik ve TWE.
Gerçekleşecek olan zirveye, nükleer yatırım için İspanyol firmalar da katılacak. İlk kez gelecek olan İspanyol firmalar 2060 yılına kadar Türkiye de dahil olmak üzere Ortadoğu ve Afrika'da hayata geçirilmesi planlanan 30 nükleer santral projesi için işbirliği yapmayı hedefliyor.
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