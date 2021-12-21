Alman firmaların istihdam eğilimi, Kovid-19 endişeleriyle aralıkta düştü - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik endişelerin etkisiyle Alman şirketlerinin yeni istihdam oluşturma istekleri azaldı.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), aralık ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Anket sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, Almanya'da kasımda 103,9, puan olan İstihdam Barometresi'nin, aralık ayında 102,9 puana gerilediği bildirildi.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde Alman şirketlerinin aralıkta bir önceki aya göre yeni istihdam için daha az istekli olduklarını belirterek, "Kovid-19 salgınında 4. dalga nedeniyle konaklama, etkinlik ve turizm sektöründe işten çıkarmalar açıklanıyor." İfadesini kullandı.

İstihdam Barometresinin, imalat sektöründe şirketlerin artan siparişleri karşılamak için gelecek yıl daha fazla personel almayı planlamasıyla arttığını belirten Wohlrabe, perakende sektöründe ise işe alımların şimdilik neredeyse tamamen durma noktasına geldiğini ifade etti.

Öte yandan, son derece bulaşıcı Omikron varyantı ile salgında 5. dalga, Alman ekonomisini "sert bir kışla" tehdit ederken, bu sebeple Alman hükümetinin daha fazla kısıtlamaya gitmesi bekleniyor.

Alman ekonomisi aynı zamanda tedarik darboğazlarından da olumsuz etkilenirken, Ifo, ülkenin son çeyrekte yüzde 0,5 daralmasını bekliyor.