Alman firmalarının istihdam isteği şubatta azaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alman firmalarının istihdam isteği şubatta azaldı - Son Dakika

Alman firmalarının istihdam isteği şubatta azaldı

6 saat önce

Almanya'da Ifo İstihdam Barometresi, Alman şirketlerinin yeni çalışan bulmakta daha isteksiz kalmasıyla bu ay 98,1 puana geriledi.

Alman firmalarının istihdam isteği şubatta azaldı, System.String[]

Almanya'da Ifo İstihdam Barometresi, Alman şirketlerinin yeni çalışan bulmakta daha isteksiz kalmasıyla bu ay 98,1 puana geriledi.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), şubat ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Anket sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, Almanya'da ocakta 99,6 puan olan İstihdam Barometresi'nin bu ay 98,1 puana indiği bildirildi.

Açıklamada, hizmet sektörünün geçen ay işe alımda en itici güç olduğu belirtilerek, sektörde işe alımlarda bu ay frene basıldığı ve sektör İstihdam Barometresi'nin son 6 ayın en düşüğüne gerilediği vurgulandı.

İmalat sektöründe barometrenin şubatta aşağı doğru olduğu aktarılan açıklamada, "Sektörde çalışan sayısı azalmaya devam etti." denildi.

Barometredeki düşüşe rağmen inşaat sektöründe işe alımların hala devam ettiği bildirilen açıklamada, önceki aylarda olduğu gibi perakende sektörü istihdamında çok az hareketlilik olduğu vurgulandı.

Ifo Makroekonomi ve Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şubatta Ifo İstihdam Barometresi'nde görülen düşüşün Aralık 2008'den beri en yüksek azalış olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, "Bu yılın başında Alman iş gücü piyasasında hüküm süren iyimserlik buharlaştı." ifadesini kullandı.

Ekonomi, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya Anayasa Mahkemesi ötenaziye yardım yasağını iptal etti
Lewandowski sakatlığı sebebiyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak Alman Anayasa Mahkemesi'nden yaşama son verme hakkına yeşil ışık Son dakika: Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevden alındı

Son Dakika Haberleri
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda
16:43 "Yeni Hayat" yakında Kanal D'de başlıyor!
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 18:34:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alman firmalarının istihdam isteği şubatta azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]