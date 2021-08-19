Alman firmalarının yüzde 83'ü tedarik dar boğazlarından muzdarip - Son Dakika

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), Alman firmalarının yüzde 83'ünün "ham madde, tedarik zincirlerindeki dar boğazlar ve yüksek fiyat artışlarından" muzdarip olduğunu, bunun da salgın sonrası ekonomik toparlanmayı zorlaştırdığını belirtti.

DIHK tarafından imalat, perakende ve hizmet sektöründeki 3 binden fazla Alman şirketin katılımıyla yapılan "Tedarik dar boğazları ve Alman şirketlerine etkisine" yönelik araştırmanın sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, tedarik dar boğazları Alman ekonomisini her yönden vururken, hemen hemen bütün sektörlerde ham madde sıkıntısına neden oldu.

Alman firmalarının yüzde 83'ünün "ham madde, tedarik zincirlerindeki dar boğazlar ve yüksek fiyat artışlarından" muzdarip olduğunun ortaya çıktığı belirtilen araştırmada, ham madde sıkıntısının en fazla imalat ve perakende sektöründe görüldüğü kaydedildi.

Araştırmada, Alman firmalarının en çok çelik, alüminyum, bakır ve ahşap malzemelerinde tedarik dar boğazları ve fiyat artışlarından muzdarip olduğu, otomotiv sektöründe ise yarı iletken eksikliğinin üretimi olumsuz etkilediği aktarıldı.

Şirketlerin belirttiği ham madde kıtlığının ana nedenlerinin Kovid-19 krizi sonrası artan talep, yetersiz üretim kapasiteleri ve konteyner sıkıntısı gibi nakliye sorunları olduğu vurgulanan araştırmada, lojistikte yaşanan dar boğazların bir sonucu olarak, Alman şirketlerin yüzde 88'inin şu anda ürün ve hizmetler için daha yüksek fiyat ödediği kaydedildi.

"Ham madde sıkıntısı, hemen hemen tüm sektörlerde ara malları ve üretimi etkiliyor"

DIHK Dış Ticaret Direktörü Volker Treier, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ham madde azlığı ve tedarik zincirindeki sorunlar, Alman ekonomisini her yönden vuruyor. Bugünkü gelişmeler, Kovid-19 krizi sonrasında ekonomik toparlanmayı zorlaştırabilir." ifadelerini kullandı.

Alman şirketlerin yüzde 53'ünün söz konusu olumsuz durumun gelecek yıla kadar iyileşmesini beklemediğini aktaran Treier, şu anda tedarik zincirinde büyük belirsizlikler gördüklerini belirtti.

Treier, "Ham madde sıkıntısı, hemen hemen tüm sektörlerde ara malları ve üretimi etkiliyor. Bu nedenle kısa vadede yeni üretim süreçleri veya yeni tedarikçilerle bunları telafi etmek zor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Alman otomobil üreticisi Volkswagen de küresel yarı iletken çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle üretim planında değişiklik olabileceğini açıkladı.

Öte yandan, Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü, 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, Alman ekonomisinin, tedarik zincirinde yaşanan dar boğazlar nedeniyle 2021'de 25 milyar avro zarara uğrayacağını belirtmişti.