Alman firması Ereğli'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Alman firması Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yatırım amaçlı incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, Avrupa Zonguldaklılar Derneği Başkanı Mehmet Karakulak, Almanya'da maden makineleri üzerine üretim gerçekleştiren Halbach-Braun firmasının sahibi Eberhard Braun ve firma yöneticileri Erdemir, Ereğli Tersaneler Bölgesi, Organize Sanayi Bölgesi ile Tat Metal Firması'nda incelemelerde bulundu.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya'dan gelen firma sahibi ve yöneticilerine ilçenin alt yapısını ve kapasitesini gösterdiklerini söyledi.

Ereğli'deki sanayinin belli bir noktaya geldiğini belirten Çorumluoğlu, şunları kaydetti:

"Almanya'dan gelen firma başarılı bir firma. Kapasiteler dahilinde Ereğli'de, Zonguldak'ta ve Türkiye'de yatırım yapma konusunda bizler kendilerine her türlü imkanı sunmaya açığız. Hem istihdam hem milli gelire katkı sağlamak için çalışmalarımız devam edecektir. Şu an için incelemeler yapıldı. Almanların genel yapısına bakıldığında iyi inceleyip ondan sonra karar veren bir millet. Ankara'da da temaslarda bulunacaklar. Bu görüşmelerden sonra da karar verilecektir."

İlçeye başka bir firmanın da gelerek incelemelerde bulunduğunu anlatan Çorumluoğlu, istihdamı arttıracak, işsizliği azaltacak yatırımların gelmesi noktasında çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Firma sahibi Eberhard Braun da ilçede büyük bir oluşumla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Herkes bir şeyler yapabilmek için burada. Bizler de bir şeyler yapabilmek için buradayız. Bu bölgeye katma değer verebilmenin peşindeyiz. Çok olumlu bir ziyaret oldu. Bir oluşum oluyor. Burada alt yapı var, Almanya'da ürettiğimiz makineleri burada da kolaylıkla yapabiliriz. Bir güç birliği oluşturarak geleceğe adım atmamız lazım. Bilgi ve üretim zenginliğimiz ile buradayız ve bunu olumlu icraata dönüştürmek zorundayız. Güçlü bir ortak bularak burada üretime geçeceğimize inanıyoruz."