Alman Firması Mısır'da Atıktan Hidrojen Üreten 4 Milyar Dolarlık Tesis Kuracak - Son Dakika
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Alman Firması Mısır'da Atıktan Hidrojen Üreten 4 Milyar Dolarlık Tesis Kuracak

02.06.2022 11:42
Alman Firması Mısır'da Atıktan Hidrojen Üreten 4 Milyar Dolarlık Tesis Kuracak

KAHİRE, 2 Haziran (Xinhua) -- Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi (SCZone) yönetimi tarafından yapılan açıklamada SCZone'un kuzeydoğudaki Port Said ilinde Alman şirketi H2 Industries ile atığı hidrojene çeviren bir santrali inşa etmek için Çarşamba günü bir anlaşma imzaladığı ve santral inşasının...

KAHİRE, 2 Haziran (Xinhua) -- Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi (SCZone) yönetimi tarafından yapılan açıklamada SCZone'un kuzeydoğudaki Port Said ilinde Alman şirketi H2 Industries ile atığı hidrojene çeviren bir santrali inşa etmek için Çarşamba günü bir anlaşma imzaladığı ve santral inşasının 4 milyar ABD Doları tutacağı belirtildi. Açıklamada, "İki taraf, organik atık ve geri dönüştürülemeyen plastik kullanarak yılda 300.000 ton yeşil hidrojen üretebilecek bir tesis inşa etmek için bir mutabakat zaptı imzaladı" denildi. İmza töreni, Yeni İdari Başkent'te 6'ncı kez düzenlenen Mısır Endüstriyle Başarabilir Konferansı sırasında gerçekleşti. SCZone Yönetim Kurulu Başkanı Yehia Zaki yaptığı açıklamada, "Bu proje, Mısır hükümetinin yeşil bir ekonomiye dönüşme stratejisine uygun olarak (SCZone) yönetimi tarafından hedeflenen sektörlerden birinde gerçekleşiyor" dedi.

Açıklamaya göre, tesisin yılda 4 milyon ton kentsel katı atığı dönüştürmesi bekleniyor. SCZone Yönetimi Mayıs ayında da Mısır'ın doğusundaki Ain Sokhna bölgesinde toplam 10 milyar dolarlık potansiyel yatırımla altı yeşil yakıt mutabakat zaptı imzaladığını açıklamıştı. Mısır'ın ekonomik merkezlerinden biri olan SCZone, altı liman ve dört sanayi bölgesinden oluşuyor.

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Kaynak: Xinhua

Süveyş Kanalı, Mısır, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Alman Firması Mısır'da Atıktan Hidrojen Üreten 4 Milyar Dolarlık Tesis Kuracak - Son Dakika
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