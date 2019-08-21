Alman Flixmobility Kamil Koç'u almak için anlaşmaya vardı

Almanya merkezli Flixmobility GMBH ile Actera Partners, Kamil Koç'u devralmak üzere anlaştığını açıkladı. Kamil Koç'un devralınması için yapılan devralma başvurusu Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer aldı.

Flixbus'tan yapılan açıklamada, " Avrupa'nın en büyük şehirlerarası seyahat hizmeti veren girişimi FlixBus ve özel sermeye şirketi Actera, Türkiye'nin en köklü ve lider otobüs şirketi Kamil Koç'un, FlixBus'ın geniş sefer ağına dahil edilmesi konusunda anlaşmaya vardı" denildi.

Kamil Koç'un ülke genelindeki faaliyetlerini büyütmeye devam edeceği belirtilen açıklamaya göre, Kamil Koç'un ülke çapında sunduğu seferler, Avrupa ve ABD'de 29 ülkede, 2,000 fazla noktada günde 350,000 sefer sunan FlixBus ağının bir parçası haline gelecek.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, 2013 yılında Alman otobüs piyasasının serbestleştirilmesinin ardından faaliyetlerine başlayan FlixBus, Avrupa'nın en geniş otobüs ağı haline gelerek 2018 yılında Avrupa ve ABD'de 45 milyon kişiye ulaştı. FlixBus Almanya, İtalya, Fransa, Benelüx ülkeleri ve Polonya'da pazar lideri konumunda bulunuyor.

FlixMobility, FlixBus ve FlixTrain markaları aracılığıyla Avrupa ve ABD'de uygun maliyetli seyahat için yeni alternatifler sunan bir girişim konumunda bulunuyor.