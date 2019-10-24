Son Dakika Haberleri: Alman Fraport Türkiye’de yeni fırsatlar kolluyor
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Alman Fraport Türkiye’de yeni fırsatlar kolluyor

1 saat önce

Antalya Havalimanı'nı 20 yıldır işleten ve bu sürede Türkiye'ye yaklaşık 600 milyon dolar yatırım yapan uluslararası lider havalimanı işletmecilerinden Alman Fraport, Türkiye'de yeni yatırım fırsatlarını da değerlendirdiğini açıkladı.

Alman Fraport Türkiye’de yeni fırsatlar kolluyor, System.String[]

Antalya Havalimanı'nı 20 yıldır işleten ve bu sürede Türkiye'ye yaklaşık 600 milyon dolar yatırım yapan uluslararası lider havalimanı işletmecilerinden Alman Fraport, Türkiye'de yeni yatırım fırsatlarını da değerlendirdiğini açıkladı.

Antalya, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:54 
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