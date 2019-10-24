Alman Fraport Türkiye’de yeni fırsatlar kolluyor

Antalya Havalimanı'nı 20 yıldır işleten ve bu sürede Türkiye'ye yaklaşık 600 milyon dolar yatırım yapan uluslararası lider havalimanı işletmecilerinden Alman Fraport, Türkiye'de yeni yatırım fırsatlarını da değerlendirdiğini açıkladı.