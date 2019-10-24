Alman Fraport Türkiye’de yeni fırsatlar kolluyor
1 saat önce
Antalya Havalimanı'nı 20 yıldır işleten ve bu sürede Türkiye'ye yaklaşık 600 milyon dolar yatırım yapan uluslararası lider havalimanı işletmecilerinden Alman Fraport, Türkiye'de yeni yatırım fırsatlarını da değerlendirdiğini açıkladı.
Antalya Havalimanı'nı 20 yıldır işleten ve bu sürede Türkiye'ye yaklaşık 600 milyon dolar yatırım yapan uluslararası lider havalimanı işletmecilerinden Alman Fraport, Türkiye'de yeni yatırım fırsatlarını da değerlendirdiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:54
Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan KKTC Cumhurbaşkanı'ndan yeni açıklama: Türkiye-Suriye ilişkileri güçlenmeli Türkiye-Rusya mutabakatı sonrası terör örgütü YPG köşeye sıkıştı! Yeni plan Suriye ordusuna katılmak Eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen kişiyi vurdu: Abi dediğimiz kişiydi Türkiye karşıtı senatörler, terörist elebaşının ABD ziyaretini hızlandırmak için mektup yazdı