Son Dakika Haberleri: Alman Futbolunun Acı Kaybı

Alman Futbolunun Acı Kaybı

22 dakika önce

Alman futbolunun bir zamanlar unutulmaz ismi Rudi Assauer (74) yaşında hayatını kaybetti.

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Alman futbolunun bir zamanlar unutulmaz ismi Rudi Assauer (74) yaşında hayatını kaybetti. Assauer, Alzheimer hastası olarak tedavi görüyordu. Alman futbolunun bir zamanlar unutulmaz ismi Rudi Assauer vefat etti. Rudi Assauer'ın eski ortağı Beate Schneider yaptığı açıklamada, "Rudi 74 yaşında öldü. Bu üzücü ama onun için bir kurtuluş. Hepimiz çok üzgünüz. Yıllar boyunca Rudi Assauer Alzheimer'dan acı çekti" dedi. Rudi Assauer, Almanya'nın önde gelen futbol kulüplerinden B. Dortmund ve Werder Bremen'de top koşturdu. Daha sonra, Werder Bremen ve Schalke 04 gibi takımlarında yöneticilik yaptıktan sonra, 2009 yılından beri futbolcu menajerlik yapıyordu. Assauer, 2012 yılından beri Alzheimer'dan hastalığı ile mücadele ediyordu.

(Mustafa Tığlı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:21 Kaynak: İHA

Werder Bremen, Güncel
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