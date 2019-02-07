Son Dakika Haberleri: Alman Futbolunun Efsane İsmi Assauer Öldü

Alman Futbolunun Efsane İsmi Assauer Öldü

57 dakika önce

2012 yılında alzheimer hastalığına yakalanan futbolun efsane ismi, o günden beri gözlerden uzak yaşıyordu.

Alman Futbolunun Efsane İsmi Assauer Öldü, System.String[]
2012 yılında alzheimer hastalığına yakalanan futbolun efsane ismi, o günden beri gözlerden uzak yaşıyordu. Hastalığı sırasında kızının baktığı Assauer, Dortmund ve Werder Bremen formasıyla Bundesliga'da 307 maça çıktı. Futbolu bıraktıktan sonra kısa bir dönem antrenörlük yapan Rudi Assauer, daha sonra Werder Bremen'de menajerlik görevine başladı. 1981'den 1986'ya kadar menajer olarak Schalke'de görev yapan Assauer, 1993'te ikinci kez Schalke'nin menajeri oldu ve toplamda 18 yıl bu kulüpte çalıştı.

Bu dönemde DFB kupasını iki kez müzesine götüren Schalke, büyük başarılara imza attı. Maddi olarak çok güçlendi, 1997'de UEFA Kupası'nı kazandı. Kısa süre Schalke'nin başkanlığını yapan Assauer, menajerlik için başkanlık görevinden istifa etti. İki kez evlenen ve ilk evliliğinden iki kızı bulunan Assauer, ağzından puroyu hiç düşürmedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:15 

Werder Bremen, Dortmund, Schalke, Güncel
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