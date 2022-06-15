Alman gelinin 'çiftlik' hayali Kırşehir'de gerçek oldu - Son Dakika
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Alman gelinin 'çiftlik' hayali Kırşehir'de gerçek oldu

15.06.2022 11:33
Alman gelinin 'çiftlik' hayali Kırşehir'de gerçek oldu

ALMANYA'da yaşayan İsmail Karacasoy (53), 6 yıl önce evlendiği Alman Marion Joest'in (51) çiftlik hayalini Kırşehir'de gerçekleştirdi.

ALMANYA'da yaşayan İsmail Karacasoy (53), 6 yıl önce evlendiği Alman Marion Joest'in (51) çiftlik hayalini Kırşehir'de gerçekleştirdi. Joest, " Türkiye'ye gelerek Kırşehir'de böyle bir çiftlik kurduk. Kendi peynirimi, yoğurdumu ve sütümü yapmaktan çok mutluyum. Türkiye'nin havası, güneşi ve toprağı çok güzel. Ben burada çok rahat ediyorum" dedi.

Almanya'da yaşayan İsmail Karacasoy, 6 yıl önce tanıştığı Alman Marion Joest ile evlendi. Bir süre Almanya'da yaşayan çift, Joest'in çiftlik kurma hayali sonrası Karacasoy'un memleketi Kırşehir'e taşınmaya karar verdi. Bunun üzerine çift, 5 yıl önce Kırşehir merkeze yerleşti. 27 dönüm arazi satın alan Karacasoy, Alman eşi Joest'in hayalini gerçekleştirmek için çiftlik yapımına başladı. Aradan geçen süreçte çiftliği kuran çift, 60 büyükbaş hayvan ve 8 manda yetiştirirken, çiftliğin 18 dönümüne meyve ağacı ve ceviz dikti. Eşi Marion Joest'in isteğiyle Kırşehir'in yolunu tuttuğunu söyleyen Karacasoy, "Alman eşimin mozzerella peynirine olan düşkünlüğüyle illa manda çiftliği kuralım ısrarıyla birlikte memleketim Kırşehir'de böyle bir şey yapmak istedim. 6 aylık bir araştırma sonucunda bu işi yapmaya karar verdik. 27 dönüm araziye kurulu çiftliğimiz bulunuyor. 18 dönümünü meyve ağacı yaptık. 200 tane ceviz ağacım var. 100'ü geçkin de meyve ağacım var. Üzüm ağaçlarımla birlikte 500'ü geçkin ağaçlarım var. Çiftliğimde 8 tane mandam ve 60 tanede büyükbaş hayvanım var. Şu anda 3 tane mandadan günlük 18 litre süt alıyorum" diye konuştu.

'TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ'Hobi olarak başladığını ve daha sonra da taleplere yetişemediğini söyleyen Karacasoy, "İlk müşterim şeker hastasıydı. İlk önce manda sütünün faydalarıyla ilgili bir araştırma yaptım. Kanser hastaları, bağırsak sıkıntıları olan hastalar beni buldular. Buradan sütümüzü ve yoğurdumu temin ediyorlar. Mandalarımızın her birinin birer isimleri bulunmakta. Alman eşim koydu hepsinin adını. 3 tane sağılan mandamızın isimleri Luna, Lara ve Leyla" ifadelerini kullandı.'TÜRKİYE'NİN HAVASI, GÜNEŞİ VE TOPRAĞI ÇOK GÜZEL'Marion Joest ise, Almanya'da bu çiftliğin hayalini çok fazla kurduğunu dile getirerek, "Eşime sürekli 'çiftlik kuralım' diye ısrar ediyordum. O da beni kırmadı. Türkiye'ye gelerek Kırşehir'de böyle bir çiftlik kurduk. Kendi peynirimi, yoğurdumu ve sütümü yapmaktan çok mutluyum. Mandaları çok seviyorum. Türkiye'nin havası, güneşi ve toprağı çok güzel. Ben burada çok rahat ediyorum. Eşime hayalimi kırmadığı için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Alman gelinin 'çiftlik' hayali Kırşehir'de gerçek oldu
Alman gelinin 'çiftlik' hayali Kırşehir'de gerçek oldu
Alman gelinin 'çiftlik' hayali Kırşehir'de gerçek oldu
Alman gelinin 'çiftlik' hayali Kırşehir'de gerçek oldu
Alman gelinin 'çiftlik' hayali Kırşehir'de gerçek oldu
Alman gelinin 'çiftlik' hayali Kırşehir'de gerçek oldu
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Avrupa'nın lüks mekanlarına Türk imzası Avrupa'nın lüks mekanlarına Türk imzası
Kaynak: DHA

Kırşehir, Türkiye, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alman gelinin 'çiftlik' hayali Kırşehir'de gerçek oldu - Son Dakika

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