Alman genç, arkadaşının babaannesinden etkilenip Müslüman oldu - Son Dakika

Almanya vatandaşı 21 yaşındaki Kacper Wlad Yslaw, yakın arkadaşının babaannesinden etkilenerek Müslümanlığı seçti.

Kayseri İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde konuşan İl Müftüsü Şahin Güven, 5 yıl içinde yaklaşık 30 ihtida merasimi geçirdiklerini, son iki yılda özellikle gençlerin İslamı seçtiğini belirtti.

Yslaw'ın İslamı seçme hikayesini anlatan Güven, "Almanya'da bulundukları bölgede hem komşusu hem de arkadaşı olan arkadaşı Mustafa'nın babaannesi Hanife Çeri, Kacper ile sürekli konuşmuş, kendi evladı gibi sevmiş, torunu gibi muamele etmiş. Kacper'in Müslüman olmasında en büyük vesile bu teyzemiz. Geçen hafta da vefat etmiş. Kacper de 'Ben Müslümanlığımı ilan etmek istiyorum' demiş. Aslında kendisi Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olmuş. Liseyi bitiren Kacper, Almanya'ya döndükten sonra hukuk eğitimi alacak." diye konuştu.

Hanife Çeri'nin, Kacper'e "Ali Osman" diye seslendiğini aktaran Güven, bundan sonra bu ismi kullanacağını kaydetti.

Duygularını dile getiren Yslaw ise hayatını kaybeden 75 yaşındaki Çeri'nin kendisine her zaman "Allah'a gel, İslam önceki inandığından daha iyi bir hayat verecek" dediğini, bu nedenle İslam'ı araştırdığını belirtti.

Ailesinin yaşadığı Polonya'da İslam'a karşı pek çok kişi bulunduğunu ifade eden Yslaw, "Benim Müslüman olacağımı duyunca da karşı oldular ama ben inandıktan sonra başkasının söylediğine inanmam. Eskiden de içimde olanları Kur'an'da buldum. Namaz kılarken ve kıldıktan sonra aldığım güç beni daha güçlendiriyor." dedi

Yslaw törende Müftü Güven ile beraber Kelime-i Şehadet getirdi. Güven, Yslaw'a İslam'ın ve imanın şartlarını anlattı.

Tören sonunda Güven, Yslaw'a Almanca Kur'an-ı Kerim ve mealini hediye etti.