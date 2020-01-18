Alman genç, otostop ile dünya turu yapıyor - Son Dakika

Alman genç, otostop ile dünya turu yapıyor

ALMANYA'nın Frankfurt şehrinde yaşayan Lasse Stein (20), otostop yaparak çıktığı dünya turu kapsamında Mersin'in Erdemli ilçesine geldi.

Frankfurt kentinden 6 ay önce yola çıkan Lasse Stein, Erdemli'de bir kafe işletmecisinin misafiri oldu. Otostop ile dünya turu yaptığını belirten Lasse Stein, "Dünyayı dolaşmak hep hayalimdi. Liseyi bitirdikten sonra bu düşüncemi gerçekleştirmek istedim. Ailem önce benim bu tura çıkmamı istemiyordu ama ben ısrar edince turuma başladım. Çevreyi kirletmiyorum, otostop yaparak yolculuk yapıyorum. Almanya'da okul dışında çalıştığım zamanlarda biriktirdiğim 5 bin Euro param vardı. Bu parayla yola çıktım. Gittiğim yerlerde bazen kafelerde garsonluk yapıp günlük harçlığımı da çıkarma fırsatım oluyor" dedi. Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu anlatan Lasse Stein, "Türkiye'de kaldığım süre zarfında çok iyi insanlarla tanıştım. Yemekleri çok güzel. En çok lahmacun, kebap, çiğköfteyi sevdim. Türkiye'den sonra Kıbrıs'a gideceğim. Orada da, İran, Pakistan, Hindistan, Güney Amerika'ya gittikten sonra turumu tamamlayacağım" diye konuştu.

Alman gezgini Erdemli'de ağırlayan işletmeci Vehbi Özdemir ise, "Genç arkadaşımızı öncelikle cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Bizler de misafir ettik, yöresel yiyecek ve içeceklerimizden ikramda bulunduk" dedi.