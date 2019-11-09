Alman gezginlerin Ağrı'ya uzanan serüveni

İnternet üzerinden uluslararası kültürel değişim programına üye olan Alman iki arkadaş, bu sayede kilometrelerce uzaklıktaki Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelerek hem çalışma hem de tarihi ve turistik yerleri tanıma fırsatı buldu.



Almanya'nın Stuttgart şehrinde yaşayan Alexander Metzler ve Svenja Wehrle, doğu kültürünü yakından tanımak için dünyanın farklı ülkelerini gezmeye karar verdi. Gezgin arkadaşlar, internetten araştırma yaparken karşılaştıkları Doğubayazıt'ın tarihi ve turistik mekanlarına hayran kaldı.

Gezinin maddi yükünü en aza indirmenin hesaplarını yapan iki arkadaş, internet ortamında kurulan ve gezginlere gittikleri şehirleri çalışarak tanıma fırsatı sağlayan uluslararası bir kültürel değişim programına üye oldu.

Hem çalışıp hem de yöreyi geziyorlar

Stuttgart'tan yola çıkan iki arkadaş, bu program ile zengin tarihi ve kültürel değerlere sahip "medeniyetler geçidi" olarak nitelendirilen Doğubayazıt'a geldi.



Programa ev sahibi olarak üye olan ve 2015 yılında devletin sağladığı teşviklerle kurulan ilçedeki Eydın-Cevan Süt Üretim Çiftliği'nde çalışmaya başlayan iki arkadaş, yaşadıkları şehirden binlerce kilometre uzaklıkta farklı kültürleri tanıyor.

Hem çalışıp hem de geziyorlar

Yeme, içme ve konaklama gibi ihtiyaçları programa üye çiftlik sahibi tarafından ücretsiz karşılanan gezgin turistler, sağlanan bu imkanlar karşılığında çiftlikte büyükbaş hayvanlar ile damızlık buzağıların bakımını, yemlemesini yaparak bahçe işlerinde çalışıyor.

İki haftadır çiftlikte çalışan iki arkadaş, mesai bitiminde ve izin günlerinde ise internetten görüp hayran kaldıkları İshak Paşa Sarayı, Urartu Kalesi ve Eski Bayezit Camisi'ni geziyor.

Gezgin arkadaşlar, yaklaşık 20 gün boyunca bölgede çalıştıktan sonra yeni kültürler tanımak için rotalarını Asya'ya doğru çevirecek.

Alexander Metzler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tutkunu oldukları doğu kültürünü yakından tanımak için arkadaşıyla dünyanın farklı ülkelerini gezmeye karar verdiklerini söyledi.

"Farklı kültürel deneyimler yaşamak heyecan verici"

Gidecekleri yeri belirlemek için internetten sürekli araştırmalar yaptıklarını anlatan Metzler, şöyle konuştu:

"Özellikle Ağrı Dağı ve İshak Paşa Sarayı bizi cezbetti ve buraya gelmeye karar verdik. Burada çiftlik çalışanlarına aktif olarak yardım ediyorum. Bu ailenin bir parçası olarak hayvanları besliyorum, saman getiriyorum, bahçe işlerini yapıyorum ve çimleri biçiyorum. Mesai bitimi ve izin günlerimizde ise ilçenin tarihi ve kültürel yapılarını geziyoruz. Farklı kültürel deneyimler yaşamak çok heyecan verici."

Svenja Wehrle de internet programı sayesinde Stuttgart'tan Doğubayazıt'ta geldiklerini belirtti.

Çiftlikteki birçok işte çalıştıklarını ifade eden Wehrle, "Buradakilere İngilizce de öğretiyoruz. Çok heyecan verici deneyimler de yaşıyoruz. Örneğin burada bir buzağının doğumuna tanık olduk. Ülkemizden çok uzak yerlerde çalışmak gerçekten benzersiz bir deneyim. İki haftadır buradayız ve kendimizi çok rahat hissediyoruz." diye konuştu.