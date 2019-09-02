Alman göçmen kurtarma gemisi yasağa rağmen Sicilya'da limana yanaştı
5 saat önce
Akdeniz'de 100 civarında kaçak göçmeni kurtaran bir yardım gemisi yasağa rağmen İtalya'nın Sicilya adasında bir limana yanaştı.
Akdeniz'de 100 civarında kaçak göçmeni kurtaran bir yardım gemisi yasağa rağmen İtalya'nın Sicilya adasında bir limana yanaştı
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:45
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