Son Dakika Haberleri: Alman göçmen kurtarma gemisi yasağa rağmen Sicilya'da limana yanaştı
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Alman göçmen kurtarma gemisi yasağa rağmen Sicilya'da limana yanaştı

5 saat önce

Akdeniz'de 100 civarında kaçak göçmeni kurtaran bir yardım gemisi yasağa rağmen İtalya'nın Sicilya adasında bir limana yanaştı.

Akdeniz'de 100 civarında kaçak göçmeni kurtaran bir yardım gemisi yasağa rağmen İtalya'nın Sicilya adasında bir limana yanaştı

Akdeniz, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:45 
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