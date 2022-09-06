Alman hava yolu şirketi Lufthansa pilotlarının yarınki grevi ücret anlaşmasıyla iptal edildi - Son Dakika
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Alman hava yolu şirketi Lufthansa pilotlarının yarınki grevi ücret anlaşmasıyla iptal edildi

06.09.2022 18:52
Alman hava yolu şirketi Lufthansa pilotlarının yarınki grevi ücret anlaşmasıyla iptal edildi

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da çalışan pilotların 7 Temmuz'dan itibaren planladıkları iki günlük grevin, maaşlarda anlaşmaya varıldığı için iptal edildiği bildirildi.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da çalışan pilotların 7 Temmuz'dan itibaren planladıkları iki günlük grevin, maaşlarda anlaşmaya varıldığı için iptal edildiği bildirildi.

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) tarafından yapılan açıklamada, pilotların bu hafta planlanan grevinin Lufthansa yönetimi ile "kapsamlı mali ve yapısal konular paketi" üzerinde anlaşma sağlanması nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, anlaşmaya yönelik detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağı vurgulandı.

Alman Pilot Sendikası Cockpit Yönetim Kurulu Başkanı Marcel Gröls, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Müzakere masasında bir sonuca ulaşılabilmesinden ve bunun sonucunda müşteriler, çalışanlar ve şirket için daha fazla zararın önlenebilmesinden memnunuz." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketlerinden olan Lufthansa pilotları, "maaşların iyileştirilmesi" görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından bir günlük greve gitmişti. Grev nedeniyle Lufthansa, Almanya'da 800 uçuşunu iptal etmek zorunda kalmış, bu iptaller 130 binden fazla yolcuyu etkilemişti.

Bugün de Cockpit sendikası, Lufthansa'da 5 binden fazla yolcu uçağı pilotlarının 7-8 Eylül'de tekrar grev yapacağını duyurmuştu.

Lufthansa yönetimi ise sendikanın bu hafta tekrar greve gideceğini açıklamasının ardından ücret anlaşmazlığının tırmanmasını durdurmak amacıyla gün içinde yapılacak acil görüşmelerde sendikaya pilotlar için "daha iyi bir teklif" sunacağını bildirmişti.

Sendika, bu yıl için yüzde 5,5'lik bir ücret artışı, gelecek yıldan itibaren de ücretlerin otomatik olarak enflasyon seviyesine uyarlanmasını talep ediyordu.

Salgın döneminde durma noktasına gelmesinin ardından keskin bir toparlanma yaşayan Alman hava yolu sektörü, personel sıkıntısı ve grevlerle karşı karşıya bulunması dikkati çekiyor.

Ülkede özellikle yaz tatilinin başlamasıyla birçok havalimanında personel eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar oluşmuştu.

Çok sayıda uçak seferi iptal edilmiş veya seferin gecikmesinden ötürü yolcular gidecekleri yerlere geç ulaşmıştı.

Bu kuyruklar, gecikmeler ve iptaller Kovid-19 karantinalarından sonra seyahat etmek isteyen tatilcileri hayal kırıklığına uğratmıştı.

Rusya- Ukrayna savaşının ekonomi üzerinde etkisiyle enflasyon oranlarının çift rakamlara yaklaşmasıyla, gelecek aylarda toplu maaş pazarlıklarının Avrupa genelinde "sıkıntılı" geçmesi bekleniyor.

Bu arada, Almanya'da, temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle ağustosta yeniden yüzde 7,9'a çıkarak 1974'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

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Kaynak: AA

Lufthansa, Güncel, Son Dakika

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