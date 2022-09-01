Alman hava yolu şirketi Lufthansa pilotları ücret anlaşmazlığı nedeniyle yarın grev yapacak - Son Dakika
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Alman hava yolu şirketi Lufthansa pilotları ücret anlaşmazlığı nedeniyle yarın grev yapacak

01.09.2022 10:32
Alman hava yolu şirketi Lufthansa pilotları ücret anlaşmazlığı nedeniyle yarın grev yapacak

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da çalışan pilotların, maaşların iyileştirilmesi talebiyle yarın greve gideceği bildirildi.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da çalışan pilotların, maaşların iyileştirilmesi talebiyle yarın greve gideceği bildirildi.

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketlerinden olan Lufthansa pilotları için "maaşların iyileştirilmesi" görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını ve pilotlara grev çağrısında bulunulduğu belirtildi.

İş bırakma eyleminin 2 Eylül günü saat 00.01 ve 23.59 arasında gerçekleşeceği aktarılan açıklamada, greve Lufthansa'nın kargo bölümüne çalışan pilotların da katılacağı vurgulandı.

Yenilen müzakerelerin sonuçsuz kaldığı bildirilen açıklamada, şirket yönetiminin iş uyuşmazlıklarını önlemek için önemli ölçüde geliştirilmiş bir teklif sunması gerektiği vurgulandı.

VC, söz konusu grev girişimiyle Lufthansa'nın pilotlarına ödenen ücretlerin iyileştirilmesi için bir düzenleme hedefliyor.

Sendika, bu yıl için yüzde 5,5'lik bir ücret artışı, gelecek yıldan itibaren de ücretlerin otomatik olarak enflasyon seviyesine uyarlanmasını talep ediyor.

Salgın döneminde durma noktasına gelmesinin ardından keskin bir toparlanma yaşayan Alman hava yolu sektörü, personel sıkıntısı ve grevlerle karşı karşıya bulunması dikkati çekiyor.

Ülkede özellikle yaz tatilinin başlamasıyla birçok havalimanında personel eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar oluşmuştu.

Çok sayıda uçak seferi iptal edilmiş veya seferin gecikmesinden ötürü yolcular gidecekleri yerlere geç ulaşmıştı.

Bu kuyruklar, gecikmeler ve iptaller Kovid-19 karantinalarından sonra seyahat etmek isteyen tatilcileri hayal kırıklığına uğratmıştı.

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Kaynak: AA

Lufthansa, Eylül, Güncel, Son Dakika

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