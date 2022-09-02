Lufthansa, pilotların ücret anlaşmazlığı grevi nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etti - Son Dakika
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Lufthansa, pilotların ücret anlaşmazlığı grevi nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etti

02.09.2022 15:33

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın pilotlarının bugün gece yarısından itibaren 24 saatlik ücret anlaşmazlığı grevi başlarken, Almanya'da yüzlerce uçuş iptal edilmek zorunda kalındı.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın pilotlarının bugün gece yarısından itibaren 24 saatlik ücret anlaşmazlığı grevi başlarken, Almanya'da yüzlerce uçuş iptal edilmek zorunda kalındı.

Lufthansa, Almanya'da 800 uçuşunu iptal ederken, bu iptaller 130 binden fazla yolcuyu etkiledi.

Alman taşıyıcı, yaz tatilinin sona erdiği bir döneme rast gelen pilotların grevinden dolayı uçuş iptallerinin hafta sonu boyunca devam edebileceği ve gecikmeler olabileceği konusunda da uyardı.

Pilotların iş bırakma eylemi bugün saat 23.59'da kadar devam edecek.

İptallerden etkilenen yolcuların uçuşlarını başka bir gün için rezerve etmeleri veya trenle seyahat etmeleri tavsiye edildi.

Söz konusu grevden Lufthansa'nın iştirakleri Eurowings ve Eurowings uçuşlarının etkilenmesi beklenmiyor.

Pilotlar, Lufthansa'dan ne talep ediyor?

Pilotların Vereinigung Cockpit (VC) sendikası, Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketlerinden olan Lufthansa pilotları için "maaşların iyileştirilmesi" görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından grev çağrısında bulunmuştu.

VC, söz konusu grev girişimiyle Lufthansa'nın pilotlarına ödenen ücretlerin iyileştirilmesi için bir düzenleme hedefliyor.

Sendika, bu yıl için yüzde 5,5'lik bir ücret artışı, gelecek yıldan itibaren de ücretlerin otomatik olarak enflasyon seviyesine uyarlanmasını talep ediyor.

VC'nin talepleri, Almanya'da enflasyonun ağustos ayında yüzde 7,9 ile neredeyse 50 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla birlikte yükselen enerji ve gıda fiyatlarının ortasında gelmesi de dikkati çekiyor.

Bu arada, Lufthansa, sendika ile en son görüşmesinde pilotlara 18 ay boyunca ayda 900 avroluk genel bir artış önerdi.

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Kaynak: AA

Lufthansa, Almanya, Güncel, Son Dakika

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