Alman hava yolu şirketlerinin 3 günlük grevi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alman hava yolu şirketlerinin 3 günlük grevi başladı - Son Dakika

Alman hava yolu şirketlerinin 3 günlük grevi başladı

6 saat önce

Alman Havayolları Eurowings ve Germanwings personellerinin 3 günlük grev kararı almasının ardından 180 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Alman hava yolu şirketlerinin 3 günlük grevi başladı, System.String[]

Alman Havayolları Eurowings ve Germanwings personellerinin 3 günlük grev kararı almasının ardından 180 uçuşun iptal edildiği bildirildi.


Alman hava yolları Lufthansa'nın yan kuruluşları olan Eurowings ve Germanwings Hava yolları ile kabin personeli sendikası UFO arasındaki toplu iş görüşmesinde anlaşma sağlanamadı. UFO, 3 günlük grev kararı almasının ardından işverenin talepleri karşılamaya yaklaşmaması halinde grevi uzatabileceklerini de belirtti.


Grev nedeniyle 180 uçuş iptal edildi


Çarşamba günü saat 00.00'a kadar devam edecek olan grevde, iç hatlar ve dış hatlar seferinde 180 uçuşun iptal edildiği açıklandı. Eurowings ve Germanwings hava yolu şirketleri, UFO sendikasını anlaşmaya yaklaşmamakla suçladı. Sendika ise çalışan kabin personelinin çalışma ortamının iyileşmesi ve hak ettikleri ücreti alıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini duyurdu. UFO sendikası, grevin kısmi bir grev olduğu ve işveren tarafının yaklaşımına göre grevin kapsamının genişletilebileceğini belirtti. - FRANKFURT

Germanwings, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kicker, Galatasaray'ın Marcelo Sarrachi'yi kiraladığını duyurdu
Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi Belediyeden örnek proje! Karın doyuran çeşmeden her gün 2500 kişi faydalanıyor Evi boşaltan kiracı, evdeki kapıları, petekleri ve kombiyi söküp götürdü

Son Dakika Haberleri
17:26 Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara deniz ulaşımı sağlanamıyor-2 (ANONS VE RÖPORTAJ) - Son Dakika
17:26 flaş - Son Dakika
17:26 Çin yapımı ilk Tesla otomobil bugün gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika
17:26 Akşehir'de kar yağışı - Son Dakika
17:21 Başkan Akpolat'tan personele yeni yıl ziyareti - Son Dakika
17:04 Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi - Son Dakika
16:56 Evi boşaltan kiracı, evdeki kapıları, petekleri ve kombiyi söküp götürdü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 17:30:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Alman hava yolu şirketlerinin 3 günlük grevi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]