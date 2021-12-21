Üye Girişi
Alman havalimanları 2022'de yolcu sayısında "keskin" bir artış bekliyor - Son Dakika

Alman havalimanları 2022'de yolcu sayısında "keskin" bir artış bekliyor

21.12.2021 15:10
Alman havalimanları 2022'de yolcu sayısında "keskin" bir artış bekliyor

Alman Havalimanları Birliği (ADV) Başkanı Ralph Beisel, Kovid-19 salgınının damgasını vurduğu zayıf bir yılın ardından 2022'de hava yolunu kullanan yolcu sayısının keskin bir şekilde artmasını beklediklerini bildirdi.

Alman Havalimanları Birliği (ADV) Başkanı Ralph Beisel, Kovid-19 salgınının damgasını vurduğu zayıf bir yılın ardından 2022'de hava yolunu kullanan yolcu sayısının keskin bir şekilde artmasını beklediklerini bildirdi.

Beisel, düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, insanların seyahat etme isteklerinin hala yüksek olduğunu ifade etti.

Beisel, "Seyahat kısıtlamaları kalkar kalkmaz özel ve iş amaçlı seyahat edenlerden gelen talebin artmaya devam edeceğine inanıyoruz." dedi.

Kovid-19 salgınının damgasını vurduğu zayıf bir yılın ardından 2022'de hava yolunu kullanan yolcu sayısının keskin bir şekilde artmasını beklediklerini aktaran Beisel, Almanya'da bu yıl hava yolu yolcu sayısının 80 milyon seviyesinde olduğunu, gelecek yıl bu rakamın 180 milyona ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

Bu arada, gelecek yıl hava yolu yolcu sayısının 180 milyona yükseleceği beklentisine karşın bunun Kovid-19 öncesi olan 2019 seviyesinin ancak yüzde 72'sine denk geleceği belirtilirken, ADV, yolcu sayısında Kovid-19 öncesi seviyeye en erken 2025'te ulaşılmasını öngörüyor.

Bu yıl deniz taşımacılığında yaşanan sıkıntılar nedeniyle önemli artış gösteren hava yolu taşımacılığında ise ADV, gelecek yıl ekonomik faaliyetlerdeki artışla yüzde 5 yükseliş bekliyor.

Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alman havalimanları 2022'de yolcu sayısında 'keskin' bir artış bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:04 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni mevduat sistemiyle ilgili ilk yorum geldi
15:01 Takipçi satın alanlar dikkat: Hapse girebilirsiniz!
14:56 "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?
14:51 "Türk erkeklerinde sıkıntı var, sorumlusu da kadınlar" diyen Emre Kınay'a tepki gösterildi
14:32 Bu görüntüler Şanlıurfa'dan! Esnaf döviz kurunun düşmesini halay çekerek kutladı
14:29 Pereira'nın gidişiyle Fenerbahçeli futbolcular kurtlarını döküyor!
14:29 Üç ilçenin sahil yolunu esir aldı! Sarp Sınır Kapısı'nda 29 kilometrelik TIR kuyruğu
14:26 Tankerin iskele demiri düştü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
14:25 Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı
14:23 Destan dizisinde bugün: Akkız ölümle karşı karşıya!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni mevduat sistemiyle ilgili ilk yorum geldi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni mevduat sistemiyle ilgili ilk yorum geldi         
15:04
Takipçi satın alanlar dikkat: Hapse girebilirsiniz! Takipçi satın alanlar dikkat: Hapse girebilirsiniz!         
15:01
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor! Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor!         
10:58
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 15:18:29. #1.11#
SON DAKİKA: Alman havalimanları 2022'de yolcu sayısında "keskin" bir artış bekliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement