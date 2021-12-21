Alman havalimanları 2022'de yolcu sayısında "keskin" bir artış bekliyor - Son Dakika

Alman Havalimanları Birliği (ADV) Başkanı Ralph Beisel, Kovid-19 salgınının damgasını vurduğu zayıf bir yılın ardından 2022'de hava yolunu kullanan yolcu sayısının keskin bir şekilde artmasını beklediklerini bildirdi.

Beisel, düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, insanların seyahat etme isteklerinin hala yüksek olduğunu ifade etti.

Beisel, "Seyahat kısıtlamaları kalkar kalkmaz özel ve iş amaçlı seyahat edenlerden gelen talebin artmaya devam edeceğine inanıyoruz." dedi.

Kovid-19 salgınının damgasını vurduğu zayıf bir yılın ardından 2022'de hava yolunu kullanan yolcu sayısının keskin bir şekilde artmasını beklediklerini aktaran Beisel, Almanya'da bu yıl hava yolu yolcu sayısının 80 milyon seviyesinde olduğunu, gelecek yıl bu rakamın 180 milyona ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

Bu arada, gelecek yıl hava yolu yolcu sayısının 180 milyona yükseleceği beklentisine karşın bunun Kovid-19 öncesi olan 2019 seviyesinin ancak yüzde 72'sine denk geleceği belirtilirken, ADV, yolcu sayısında Kovid-19 öncesi seviyeye en erken 2025'te ulaşılmasını öngörüyor.

Bu yıl deniz taşımacılığında yaşanan sıkıntılar nedeniyle önemli artış gösteren hava yolu taşımacılığında ise ADV, gelecek yıl ekonomik faaliyetlerdeki artışla yüzde 5 yükseliş bekliyor.