Alman havalimanları salgın öncesi yolcu sayısına ulaşmada zorlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Alman havalimanları salgın öncesi yolcu sayısına ulaşmada zorlanıyor

30.08.2022 12:10
Alman havalimanları salgın öncesi yolcu sayısına ulaşmada zorlanıyor

Alman havalimanlarındaki yolcu sayısını salgın öncesi seviyeye çekmek için çalışmalar sürerken yüksek bilet fiyatları ve uçuş iptallerine sebep olan personel sıkıntıları bu çabaları zora sokuyor.

Alman havalimanlarındaki yolcu sayısını salgın öncesi seviyeye çekmek için çalışmalar sürerken yüksek bilet fiyatları ve uçuş iptallerine sebep olan personel sıkıntıları bu çabaları zora sokuyor.

Alman Havalimanları Birliği (ADV), temmuz ayına ilişkin Almanya havalimanları yolcu sayısını açıkladı.

Buna göre, havalimanlarının temmuzda ağırladığı yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79,1 artarak 17,74 milyon oldu.

Artışa rağmen, temmuzda yolcu sayısı salgın öncesi olan 2019 Temmuz seviyesinin yüzde 28,7 altında kaldı. Bu oran Haziran 2022'de yüzde 27 olarak salgın sonrası en düşük değere gerilemişti. Böylece Alman havalimanlarında yolcu sayısını Kovid-19 salgını öncesi seviyeye ulaştırmada ivme kaybı yaşandı.

Yolcu sayısında Kovid-19 öncesi seviyeye en erken 2025'te ulaşılması bekleniyor

ADV ise Kovid-19 salgınının damgasını vurduğu zayıf bir yılın ardından 2022'de hava yolunu kullanan yolcu sayısının keskin bir şekilde artmasını bekliyor.

Almanya'da 2021 hava yolu yolcu sayısı 80 milyon seviyesinde kalırken, bu yıl rakamın 180 milyona ulaşması bekleniyor.

ADV, yolcu sayısında Kovid-19 öncesi seviyeye en erken 2025'te ulaşılmasını öngörüyor.

Salgın döneminde durma noktasına gelmesinin ardından keskin bir toparlanma yaşayan Alman hava yolu sektörü, personel sıkıntısı ve grevlerle karşı karşıya.

Almanya'daki havalimanları ve hava yolu şirketleri, yer hizmetleri, güvenlik personeli ve uçuş görevlileri dahil tüm alanlarda ciddi bir personel yetersizliğiyle mücadele ediyor.

Ülkede özellikle yaz tatilinin başlamasıyla birçok havalimanında personel eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar oluşmuştu. Çok sayıda uçak seferi iptal edilmiş veya seferin gecikmesinden ötürü yolcular gidecekleri yerlere geç ulaşmıştı.

Bunun üzerine havalimanlarını işleten şirketlerin talebiyle Alman makamları, haziran sonunda Türkiye'den yaklaşık 2 bin işçinin Alman havalimanlarında konuşlandırılmasına yeşil ışık yakmıştı.

Alman Pilot Sendikası Cockpit 31 Temmuz'da, Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da çalışan pilotların ücret artışlarında anlaşma sağlanamazsa grev kararı almıştı.

Sendika, pilotlara bu yıl için yüzde 5,5 ücret artışı, gelecek yıldan itibaren ise ücretlerin otomatik olarak enflasyon seviyesine uyarlanmasını talep ediyor.

Sendika ile Lufthansa arasında görüşmeler ise halen devam ediyor.

YORUMLAR
500
Polonya Başbakanı Morawiecki: 'Ortak komşumuz Almanya'nın doğu politikası kaybetmiş bir politikadır' Polonya Başbakanı Morawiecki: 'Ortak komşumuz Almanya'nın doğu politikası kaybetmiş bir politikadır' Almanya Başbakanı Scholz: AB genişlemeli Almanya Başbakanı Scholz: AB genişlemeli
Kaynak: AA

Sendika, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alman havalimanları salgın öncesi yolcu sayısına ulaşmada zorlanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:35 400 bine yakın kişiyi dolandıran Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk polisi tarafından yakalandı
11:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'de
10:59 Mahkeme, imam hatiplilere "sapık" diyen Gülşen'in Beyaz Magazin sunucuları hakkında istediği tedbir talebini kabul etti
10:48 Muhalefeti sarsan sözler! Abdullah Gül'ün CHP'li milletvekiliyle adaylık diyalogu ortaya çıktı
10:37 Irak'ta kanlı gece! En az 20 kişi öldü
10:37 Serenay Sarıkaya'dan yılan dansı
10:18 Dolar/TL kuru güne 0.01 yükselerek başladı
10:10 Adana'da 5 yaşındaki kızı kaçıran bir kişi, üstüne 14 yaşındaki bir çocuğu rehin alsa da kurtulamadı! Zanlıdan tepki çeken savunma
10:08 Dudak uçuklatan servet! Hintli milyarder dünyanın en zenginleri listesinde üçüncü sıraya yükseldi
09:38 Vali Yerlikaya, 1.Ordu Komutanı Sivri ve İBB Başkanı İmamoğlu 30 Ağustos nedeniyle Taksim Meydanı'na çelenk bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 12:10:40. #1.13#
SON DAKİKA: Alman havalimanları salgın öncesi yolcu sayısına ulaşmada zorlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement